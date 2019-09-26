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Turistlerin taksilerde unutttuğu çanta ve cüzdanları sürücüler sahiplerine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

İZMİR'de, ABD'li ve Nijeryalı turistlerin bindikleri taksilerde unuttukları cüzdan ve çanta, taksi şoförleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Turistlerin taksilerde unutttuğu çanta ve cüzdanları sürücüler sahiplerine ulaştırdı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, ABD'li ve Nijeryalı turistlerin bindikleri taksilerde unuttukları cüzdan ve çanta, taksi şoförleri tarafından sahiplerine teslim edildi.
İzmirli taksici Sertan Altu'nun aracına geçen hafta Karşıyaka ilçesindeki özel hastaneden Nijeryalı 2 turist bindi. Tursitler taksiden inerken çantalarını unuttu. İçinde yüklü miktarda döviz ve pasaport bulunan çantayı bulan Altu, hemen hastaneye geri döndü. Tursitlerin, tedavi altındaki bir Nijeryalıyı ziyaret ettiklerini öğrendi. Önce hastaya ardından da turistlere ulaştı. Altu'nun çantalarını teslim ettiği Nijeryalılar, "Paralarımızı ve pasaportlarımızı kısa sürede geri aldık. Ne yapacağımızı bilemediğimiz anda büyük mutluluk yaşadık" dediler.
15 gün önce de ABD'li Luke Waite bindiği takside cüzdanını düşürdü. Waite, Bornova Uğur Taksi Durağı'ndaki görevlilerden yardım istedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekiplerinin teknik desteğiyle Amerikalı'nın cüzdanını düşürdüğü taksi tespit edildi. Koltuk arasına sıkışmış halde bulunan cüzdan, taksici Bülent Gözütok tarafından Luke Waite teslim edildi. Yüklü miktarda döviz ile kimlik ve kredi kartları bulunan cüzdanına ulaşan Waite, "Ne kadar teşekkür etsem az" dedi.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da taksicileri kutlayarak, taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyaları sahiplerine iade edebilmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Anık, "Esnafımızın da duyarlılığı sayesinde bu konuda örnek başarıya sahibiz. Hem şoför arkadaşlarımız hem de odamız çalışanları adeta dedektif gibi iz sürüyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAF

Turistlerin taksilerde unutttuğu çanta ve cüzdanları sürücüler sahiplerine ulaştırdıTuristlerin taksilerde unutttuğu çanta ve cüzdanları sürücüler sahiplerine ulaştırdı

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