Turistlerin vazgeçemediği lezzet: Sebzeli Bodrum döneri

ALİ BALLI - Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesinde onlarca çeşit sebze ve özel soslarla hazırlanan sebzeli Bodrum dönerini, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler tatmadan gitmiyor.
Bodrum'un eşsiz lezzetine, en az yerli turistler kadar dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Eti özel olarak seçilen dönerin içerisine birçok sebze giriyor. Görüntüsüyle de çok rağbet gören sebzeli döner, Bodrum'daki farklı restoranlarda yerli-yabancı müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Sebzeli döner ustası Mustafa Keçoğlu, bu lezzeti 25 yıldır misafirlerinin beğenisine sunduklarını söyledi. Bodrum'un sebzeli dönerinin Türkiye çapında meşhur olduğunu ifade eden Keçoğlu, "Bu lezzetin ilk başlangıç yeri Bodrumdur. Turistler farklı ve ilginç lezzetler aradığı için bu döneri çok seviyor. Sebzeli olduğu için de çok ilgi çekiyor. Biz çok memnunuz." diye konuştu.
Keçoğlu, dönerin içerisine domates, biber, havuç, bezelye ve patates başta olmak üzere birçok sebze koyduklarını ve bu nedenle daha değişik ve leziz olduğunu ifade etti.
- "Ülkelerine paket yaptırıp götürüyorlar"
Döneri yiyen kişinin mutlaka bir daha tattığını belirten Keçoğlu, şunları dile getirdi:
"Bodrum sebzeli dönerini bir yiyen yıllarca yemeye devam ediyor. Bunun lezzeti sebzelerinde ve içindeki sosunda. Farklı bir sosu var. Sebzeleri de görüntü ve şekil veriyor. Bugüne kadar ABD, Rusya başta olmak üzere, birçok ülke vatandaşı Bodrum dönerinin tadına baktı. Hatta bazıları ülkelerine paket yaptırıp götürdü. Yerli vatandaşlarımız da oldukça ilgi gösteriyor. Fatih Terim'e de sebzeli döner yedirdik. Bir oturuşta beş porsiyon döner yemişti."
Başka bir sebzeli döner restoranı işletmecisi Nedim Sak da dönerin Bodrum'un en meşhur yemeklerinden biri olduğuna işaret etti.
Herkesin Bodrum'a geldiğinde mutlaka bu dönerin tadına bakmak istediğini aktaran Sak, "Baharatı ve sosu farklı oluyor. İçerisine farklı sebzeler koyuyoruz. Turistler çok memnun kalıyor. Bizim yıllardır gelen turistlerimiz var. 20 yıla yakındır bu işle uğraşıyoruz." diye konuştu.
- "Bu yılki müşteriler Rus, Alman ve Polonyalı"
Bodrum sebzeli dönerinin ününün sınırları aştığına dikkati çeken Sak, şunları söyledi:
"Bu lezzetin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Artık bir marka oldu. Bodrum'a gelip de sebzeli döner yemeyen çok nadirdir. Eğer gelmeyen varsa da çok şey kaybetmiş olur. Sezon ortalarında taktığımız dönerin kilosu çok daha yüksek oluyor. Bu mevsimde gemilerin katkısıyla işlerimiz iyi gidiyor. Müşterilerimize porsiyonu tartıyla veriyoruz. Çünkü kimsenin hakkı kimseye geçmesin istiyoruz. Bu yıl müşterilerimiz, Rus, Alman ve Polonya ağırlıklıydı."
Sebzeli dönerden yiyen İsveçli Pernilla Bulut, bu lezzeti ilk kez 10 yıl önce tattığını ve bir daha da vazgeçemediğini anlattı.
Filipinli Robien Manalu ise Bodrum'a sadece döner yemek için bile gelinebileceğini belirterek, "Daha önce de birçok kez yedim. Çok güzel bir lezzet. İki porsiyon döner yedim." ifadesini kullandı.
Endonezya uyruklu Putu Teguh da Bodrum'un sebzeli dönerini çok beğendiğini, her yıl yemeden ülkesine dönmediğini kaydetti.
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