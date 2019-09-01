Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi'ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, huzur, sessizlik ve yeşil doğayı arayanların yeni adresi Elevit Yaylası oluyor. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki yayla, yeşil doğası, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Karadeniz'de Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi'nin geçilerek ulaşıldığı Çat Vadisi'nde, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan 1800 rakımlı Elevit Yaylası, bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunların yeni gözdesi oluyor. Yayla, dağlar arasında barındırdığı doğal yeşil güzellikleri, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Rize kent merkezine 100 kilometre mesafede, Çamlıhemşin ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan yayla, muhteşem doğa ve temiz havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Bölgeye yoğun ilgi gösteren turistler, özellikle turizm merkezleri Ayder ve Uzungöl ilk tercihleri olurken, son dönemde ise bu yoğunluk çevre illerdeki yaylalarda yaşanıyor. Turizm merkezlerinde biri olmaya aday olan Elevit Yaylası; ziyaretçilerine sessizlik, huzur ve dinginlik vaat ederken, yeşil bitki örtüsünün içinde akan dere, bölgede açan çeşitli çiçekler ve ahşap mimarideki evleriyle de, foto safari meraklılarının da uğrak yeri oluyor.