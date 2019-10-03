Turistlerin yeni gözdesi 'milkoloji' kokteyli

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir otelde müşterilere özel olarak alkolsüz, şekersiz, taze meyve ve sebzelerden yapılan kokteyl hazırlandı. 'Milkoloji' adı verilen kokteyl başta çocuk misafirler olmak üzere ilgi çekti.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta meyvelerden yapılan şekersiz organik kokteyl turistlerin ilgisini çekti. 10 yıldır turizm sektöründe çalışan ve 2015 yılında 'kokteyl' dalında Türkiye şampiyonu olan miksolojist (içecek uzmanı) Mehmet Ciğer tarafından misafirler için hazırlanan doğal ve organik kokteyle 'milkoloji' adı verildi.

Mehmet Ciğer, alkolsüz, şekersiz, taze meyve ve sebzelerden hazırlanan bu kokteylin, dünyada sadece kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Şeker ihtiyacını bal ve pekmezle giderdikleri kokteyldeki nane, biberiye ve kekik gibi bazı ürünlerin de kendileri tarafından organik yetiştirildiğini anlatan Ciğer, kokteylde hiçbir şekilde kanserojen madde bulunmadığını, plastik ürünler yerine cam bardak ve kaselerle kağıt pipetlerin kullanıldığını aktardı.