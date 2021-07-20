Turistlerin Yeni Gözdesi Tunceli

Doğu ve Güneydoğu’da yıllarca yaşanan çatışmalar nedeniyle insanların gitmeye çekindiği Tunceli son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Binlerce yerli ve yabancı turist, doğayla buluşmak, rafting yapmak, ya da kutsal mekanları gezmek için Tunceli’ye akın ediyor.

Tunceli’ye giden yollarda bugünlerde aralarında Avrupa ülkelerinin plakalarını taşıyanların da bulunduğu yüzlerce araca rastlamak mümkün. Bunların çoğu turistik gezi için Tunceli’ye gelen turistler.Geçen yıl pandemi nedeniyle gelenlerin sayısında önemli oranda düşüş yaşanırken, bu yıl pandemiye rağmen ilgi yoğun oldu.

2000’li yılların başlarına kadar çatışmalara sahne olan bölgeye gelenlerin sayısı oldukça azdı. Çatışmaların sonlanmasının ardından Tunceli, turistlerin yeni gözdesi oldu. Gelenlerin ilk uğrak yeri Munzur Vadisi Milli Parkı oluyor. Yüzlerce endemik bitki türü ve çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan park hem trekking hem de kamp yapanların tercih ettiği bir yer.

Turistlerin ikinci önemli uğrak yeri ise Aleviler için kutsal kabul edilen Ziyaret Köyü’ndeki Munzur Baba dergahı. Munzur Nehri’ni oluşturan 40’a yakın kaynağın bulunduğu bölgeye gelen turistlerden bazıları çıra yakarak dua ediyor. Alevi olduğunu söyleyen bir aile, Fransa’da yaşadıklarını belirterek, bölgeyi merak ettikleri için ailece geldiklerini ifade etti. Turistlerin arasında Almanya, Belçika ve Hollanda’dan gelenler de var. Su gözelerine giden turistler, kaynak suyundan içip bol bol fotoğraf çekiyor.

İki yıldır Munzur Baba Dergahı’nda çıra satarak geçimini sağlayan Deniz Balkı, daha önce mum yakılarak dua edildiğini ancak çevreyi kirlettiği için mum yerine balmumundan yapılan çıraların kullanılmaya başlandığını söyledi. VOA Türkçe ’ye konuşan Balkı, son yıllarda ilginin çok fazla olduğuna dikkat çekerek, bu yıl on binlerce turistin geldiğini söyledi

Munzur’da rafting keyfi

Turistlerin Tunceli’ye gelişinin ikinci önemli nedeni de rafting. Türkiye’nin en uzun rafting parkurlarından birine sahip olan Munzur Nehri üzerinde rafting botları görmek mümkün. Çoğunluğu Güneydoğu’dan olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden rafting meraklıları bu mevsimde kente akın ediyor. Rafting eğitmenlerinin eşlik ettiği gruplar kısa ve uzun parkurlarda rafting yapıyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Rafting Eğitmeni Muhammed Ali Malkoç, herkesi Tunceli’ye davet ediyor. Malkoç, “Üniversite okurken rafting öğrendim. 6 senedir rehberlik yapıyorum. Munzur Türkiye’nin uzun parkuruna sahip. Herkesi bekliyoruz. Haftasonları tur şirketleri akın ediyor. İlgi çok fazla, çevre illerden yoğun ilgi var. Diğer illerden gelenler de oluyor” dedi.

Eşi ile birlikte rafting için Munzur’a gelen Çetin Coşkun, VOA Türkçe’ye ilk kez rafting yaptığını söyledi. Coşkun, “İlk defa yaptım, çok keyif aldım. Kentle sembolleşen bir spor olabilir. Keyif alarak yaptım, her sene gelmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

VOA Türkçe’ye konuşan eşi Leyla Coşkun da ilk defa yaptığını dile getirdi. Coşkun, “İlk olmasına rağmen keyif aldım. Hiç korkmadım, çok güzel ve keyifliydi. Herkesin denemesi gereken bir spor” şeklinde konuştu.

Bu yıl az yağış olması nedeniyle suyun debisi az olsa da ilgi azalmadı.

Valilik verilerine göre 2019 yılında kenti 128 bin turist ziyaret etti. Bu yıl pandemiye rağmen bu rakama ulaşılması hedefleniyor.

