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Turizm adası için Balıklıgöl'deki gecekondular yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, kültür turizminin artması ve turistik bölgelerdeki görüntü kirliliğinin önlenmesi için Balıklıgöl ve tarihi kale etrafındaki 270 gecekondunun yıkılmasına başlandı.

Turizm adası için Balıklıgöl'deki gecekondular yıkılıyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, kültür turizminin artması ve turistik bölgelerdeki görüntü kirliliğinin önlenmesi için Balıklıgöl ve tarihi kale etrafındaki 270 gecekondunun yıkılmasına başlandı. Yetkililer, kimseyi mağdur etmeden projeyi yürüttüklerini belirtirken, bölgenin tüm tarihi dokusuyla turizm adasına dönüşeceğini söyledi.
Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasından önce hizmet veren İl Özel İdaresi, 5 yıl önce, tarihi Urfa Kalesi'nin dokusunun turizme kazandırılması için Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yakubiye Mahallesi'ndeki 353 evin istimlak edilerek yıkılması kararını verdi. Çalışmalar kapsamında 63 yapı kamulaştırılarak yıkıldı. Projenin güney kısmında bulunan 290 evin yıkımı ise ödenek olmadığı gerekçesiyle durduruldu. Yetkililer aradan geçen 5 yılın aradan bölgenin turizm adası olması için önemli bir adım attı. Kale eteğindeki gecekonduların istimlak edilerek yıkılmasına karar verildi. 270 gecekondunun yıkılmasına kararın ardından bölge cazibe merkezi haline getirilecek. 38 bin metrekarelik alanda şimdiye kadar 71 kaya mezarı, 5 sarnıç, kral mezarı ve mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin tüm tarihi dokusuyla bir turizm adasına dönüştürüleceği bildirildi.
Kale Eteği Projesi kapsamında iş makinelerinin hazır beklediği bölgede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile evleri kamulaştırılan çok sayıda kişi yıkım öncesi bir araya geldi. Zeynel Abidin Beyazgül, seçim öncesinde söz verdiği gibi kale eteğinde yüzlerce konut ve iş yerinin kamulaştırma işlemlerinin bitirildiğini ifade ederek, yakın zamanda bölgenin yeşil alan olarak turizme kazandırılacağını söyledi.
Alanda hazır bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, projeyi Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüklerini ifade ederek, ilçenin kanayan yarasına çözüm bulunduğuna dikkati çekti. Kuş, binlerce kişinin yaşadığı bölgede, halkın mağdur edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Yapılan açıklamaların ardından bölgede hazır bekletilen iş makineleri, yıkım çalışmasına başladı. Konutları yıkılan birçok mahalle sakini yıllardır bu anı beklediklerini ve duygulandıklarını dile getirdi.
Çalışma sonrası yaklaşık 35 bin metrekarelik alanın yeşile bürünmesi bekleniyor. Evleri kamulaştırılanlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

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Turizm adası için Balıklıgöl'deki gecekondular yıkılıyorTurizm adası için Balıklıgöl'deki gecekondular yıkılıyorTurizm adası için Balıklıgöl'deki gecekondular yıkılıyorTurizm adası için Balıklıgöl'deki gecekondular yıkılıyor

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