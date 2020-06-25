Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır?

Türkiye'de 65 yaş ve üstü kişiler artık Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi aldıktan sonra farklı şehirlerde tatil yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, bu belge ile tatil için farklı bir şehre gitmek isteyen 65 yaş ve üstü kişilerin valiliklere ya da kaymakamlıklara giderek izin almaları gerekmeyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi; 65 yaş ve üstü kişiler için otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak olan seyahatlerde kullanılabilecek.

65 yaş ve üstü kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.