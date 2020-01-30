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Turizm Bakanı Ersoy: Birkaç hafta içinde biz de eylem planlarımızı açıklayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, DHA- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  "Çin'den gelecek turist beklentimiz maksimum 550 bin civarında.

Turizm Bakanı Ersoy: Birkaç hafta içinde biz de eylem planlarımızı açıklayacağız

Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, DHA- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin'den gelecek turist beklentimiz maksimum 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin'de görülen Korona virüsünün Türkiye'de turizmi etkisi üzerine Bakan Ersoy "Çin'den 2019 itibarıyla 419 bin turist gelmiş olacak. 2020 yılı için yüzde 15-20 büyüme öngörüsünde bulunmuştuk. Bu virüsün ilk 14 günlük gelişimi çok önemli. 14 günden sonra kesin uygulama planları Çin ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklığa kavuşacak" dedi.
Ersoy, "Bizde bu bağlamda Çin'den beklentilerimizi revize edeceğiz. Ama Türkiye'nin genel hedeflerini etkiler mi diye bakarsak, 2019'da 52 milyonun üzerinde turistle kapatan bir Türkiye'yi konuşuyoruz. 2020 hedefimiz de 58 milyonu aşmak. Çin'den gelecek turist beklentimiz maksimum 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor. Biz bunu başka pazarlardan nasıl telafi ederiz konusunda çalışmalara başladık. Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Birkaç hafta içinde biz de eylem planlarımızı açıklayacağız. Gelişmeleri adım adım izliyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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