Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum’da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum’da konut büyümesinin yavaşlatıp, daha çok turizm tesislerine ağırlık verilmesi konusunda belediyeyle hem fikir olduklarını belirtti.

Sabah erken saatlerde Bodrum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Ticaret Odasında, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği yetkilileri ile toplantı yaptı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Bodrum Kalesindeki çalışmaları yerinde inceledi. 18 Mayıs günü önemli bir bölümünün ziyarete açılacağı Kalede çalışmalar son hızla sürerken, Kuzey Hendeği gösteri alanının da 1 Haziran gününe yetiştirileceği öğrenildi.

Turizme yönelik projelerini Bakan Ersoy’a aktaran Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle kaçak yapılaşma ve çarşıdaki düzenlemelerle ilgili bilgiler verdi.

Bakan Ersoy, Bodrum Kalesindeki incelemeleri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz 18 Mayıs’ta Bodrum Kalesini açma hedefimiz var. Bu yüzden tekrar denetim için geldik. 18 Mayıs’ta inşallah bir gecikme olmadan Bodrum Kalesinin birinci etabını alacağız. İkinci etap bölümünü de İnşallah bir daha ki seneye 18 Mayıs 2020’de hizmete alarak Kalenin tamamının restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız. Ayrıca bu sabah Borum Mimarlar Odası ile bir toplantımız oldu. Biliyorsunuz artık buranın su altı arkeoloji müzesi yetersiz, bu yüzden daha geniş bir su altı arkeoloji müzesine ihtiyaç var. Daha önce Bodrum Mimarlar Odasının çalışmış olduğu alanla ilgili bilgileri kendileriyle tartıştık. Gerekli proje bilgilerini aldık, üzerinde çalışacağız Ankara’ya döner dönmez. İnşallah bu sene içinde Bodrum Mimarlar Odası ile uyumlu hareket ederek projelendirip su altı arkeoloji müzesinin inşaatına başlayacağız. Müze demişken, Bodrumlulara iyi bir haber daha vereyim. Biliyorsunuz, Kissebükü Koyunda bazı tarihi kalıntılar var. Bunlarla ilgili Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanının bizden bir ricası vardı buraların kazılarak, gün yüzüne çıkarılarak, teknelerle gelen ziyaretçilere açılmasıyla ilgili. Bu projeyi biz araştırdık ve uygun bulduk. Pazartesi günü itibariyle Bodrum Müzesinin başkanlığında kazı kurtarma çalışmaları başlıyor. Hızlı bir şekilde onu da sonuçlandırıp, oradaki kalıntıları gün yüzüne çıkarıp ziyaretçilerin ziyaret edeceği hale getireceğiz. Pazartesi itibarıyla oradaki çalışmalara da başlıyoruz. Son olarak, Bodrum Kalesinin başka bir işlevi de var biliyorsunuz, içinde Kuzey bölümünde sahne var. O sahneyi de 1 Haziran’a sözümüz var ve yetiştiriyoruz hızlı bir yatırımla. Bizim restorasyon ekibimiz sahnenin olduğu yerden hızlı bir şekilde çekiliyor şu anda. Sahnenin montajı ve sandalyelerin montajıyla beraber 1 Haziran’dan itibaren Bodrum Kale içi sahnesini hizmete alacağız. Ben hem güzel sanatlar bölümümüz olsun hem de opera bale bölümü olsun kendilerine direktifi verdim. 1 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında haftada en az bir, bazen iki olmak üzere repertuarlarını burada sergileyecekler. Buradaki amacımız da biliyorsunuz, turizmi şehir merkezlerine çekmek, 12 aya yaymak gibi bir hedefimiz var. Bodrum Kale içinin ve çarşı merkezinin eski güzel günlerine dönmesi için Bodrum Kale içerisindeki organizasyonlara önem veriyoruz. Amacımız otellerinde kalan, villalarında kalan misafirlerin, bu vesilelerle şehir merkezine inmesi, şehirdeki esnafa da faydalı olarak turizmin tabana yayılmasını sağlamak. Bununla ilgili ilk çalışmamızı da Bodrum’da başlatmış olduk” diye konuştu.

“Bodrum çarşısı eski görüntüsüne kavuşsun istiyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmesini değerlendiren Başkan Aras ise, Bodrum için hazırladıkları projeler ile ilgili kendisinden de bakan olarak desteğini talep ettiklerini ifade ettiği açıklamasında, “Özellikle Bodrum çarşısının eski görüntüsüne yeniden kavuşması gerektiğini kendisine anlattık. Bu konuda koruma kurullarından da destek isteyeceğimizi ifade ettik. Bodrum çarşısı yeniden sektörel bir planlama ile kaliteli mekanlara, eski görüntüsüne kavuşsun istiyoruz. Müzikli eğlence yerleri, hediyelik eşyacılar, kilimciler, kuyumcular bunlar tekrar yerini daha çok alsın istiyoruz. Sırf imitasyon malzemelerin olduğu dükkanlar olmasın, tamamen sektörel planlama ile çarşımızı yeniden eski günlerine geri çevirelim” dedi.

“arkeolojik alanlarımız bütünüyle turizm ile buluşmalı”

Bodrum’un sayfiye yeri mi yoksa turizm destinasyonu mu olacağı konusunda da Bakan Ersoy ile görüşlerini paylaştıklarını ifade eden Başkan Aras, şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un düşüncesi, Bodrum eğer böyle devam ederse, sadece lüks konutların olduğu bir sayfiye yerine dönüşecek. Bu konuda çok haklı, ben de katılıyorum kendisine. Biz artık konutların büyümesini yavaşlatıp, daha çok turizm tesislerine ağırlık vermek zorundayız. Yine turizm bakanımızın ifadesiyle özellikle uçak seferlerini artırma konusunda turistik tesisler yetersiz olduğu için zorlandıklarını söyledi. Bu çok doğru. Yeni getirdiğimiz turisti, Bodrum’da gezdirecek Bodrum’da zaman geçirtecek mekanların az olduğundan da bahsettik. Ben de kendisine bu konuda bizim de yapabileceklerimizi anlattım. Özellikle Bodrum Antik Tiyatro, Mozole, Kale ve yeni müzelerden bahsettik ve buraların aslında total bir proje ile hayata geçirilmesi gerektiğinden, ayrıca sanayinin altındaki hipodromdan bahsettik. Bodrum’daki tüm arkeolojik alanların açılması ve turizmle buluşturulması, bu değerlerimizin gün ışığına çıkarılması gerekiyor. Bu sadece Bodrum merkezi değil bütün yarım adamızı kapsıyor. Hatta bütün Karya bölgesini; Miletos, Stratonikeia, İasos ya da Didiyma gibi bölgeleri özellikle dünya turizm pazarına çıkarken aslında bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kendisine bunlardan da bahsettik. Çok faydalı bir görüşme oldu. Bodrum Kalesi’ni dolaştık, Kalede yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde gördük. Benim şu an için tespit ettiğim, Kalede güzel bir çalışma yapılıyor. Fazlalıkların hepsi kaldırılmış ve Kale aslına uygun bir şekilde restore ediliyor, gördüğüm kadarıyla. Ancak tabi ki bu konuyu uzmanları çok daha iyi bilip değerlendireceklerdir. Önümüzdeki süreçte Bodrum turizmine kazandırmamız gerekiyor ama bu yaza kadar yapabileceğimiz azami hazırlıkla gireceğiz. Gelen turistlerimizi bu yaz memnun edeceğiz. Yaz sonu kış ayları başlarken de özellikle Bodrum’un altyapısı ile ilgili ve çarşının yeniden dizaynı ile ilgili sadece Bodrum merkez değil, Yalıkavak, Turgutreis, Gündoğan, Gümüşlük ve diğer bütün mahallelerimizde, Akyarlar taraflarında da ciddi çalışmalarımız olacak”

