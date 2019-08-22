HABER

Turizm Bakanı Ersoy, Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’de MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’de MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti. Bakan Ersoy, Selimiye Camii’nin restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5 milyon euroluk bir çalışma yapılacağını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lefkoşa Surları içerisinde Kirlizade Sokak’ta bulunan Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti. Ziyarette Ersoy’a KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. Ersoy, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında yapılan protokolle Selimiye Camii’nin restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5 milyon euroluk bir çalışma yapılacağını söyledi. Çalışmanın 3 yıl sürmesini beklediklerini kaydeden Ersoy, “(Cami) Kıbrıs’ta uzun yıllar hizmet verecek hale getireceğiz” dedi.

TİKA ofisi açılıyor
İş birliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde düzenleme görevi olan TİKA’nın bir ofisini de Kuzey Kıbrıs’ta açma kararı verdiklerini ifade eden Ersoy, çalışmaların yakında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Bu adımın TİKA’nın KKTC’deki yatırım ve faaliyetleri için gerekli bir adım olduğunu kaydeden Ersoy, bu adımla birlikte TİKA’nın birçok sosyal sorumluluk projesini bakanlık adına üstlenebileceğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs’a turist akışını arttırma yönünde sorulan bir soru üzerine Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak için yurt dışı tanıtım faaliyetleri için çok ciddi destek vereceklerini, reklam tanıtım desteği de vereceklerini ifade etti.

“Aktarmasız uçuş için çalışma yürütülüyor”
Uçak biletleri fiyatlarıyla ilgili ise hem uçuş sayılarının arttırılması hem de aktarmasız uçuşlar için çalışma yürüttüklerini kaydeden Ersoy, hiç uçak değiştirmeden Kuzey Kıbrıs’a yolculuk için bir çalışma yapıp hayata geçirmeleri gerektiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin yeterli ve değerli olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, “Burada fiyatlara takılmamak lazım, fiyat sübvansiyesine kapılmamak lazım. Doğru bir tanıtımla, doğru ulaşım politikalarıyla gelebilecek turisti buraya getirmek lazım. Doğru bir şekilde tanıtımını yapabilirsek fazlasıyla turist alacağız” dedi.
Ersoy, hedeflerinin 2020 itibarıyla planlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir tanıtımla yabancı turist sayısını Kuzey Kıbrıs’ta arttırmak olduğunu belirtti.

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çavuşoğlu ile görüştüKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Çavuşoğlu ile görüştü
'Bilge liderimizin çağrısına uyarak ocağıma geri döndüm''Bilge liderimizin çağrısına uyarak ocağıma geri döndüm'

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
Antalya'da İYİ Parti'den istifa eden 20 kişi MHP'ye geçti!

'Bilge liderimizin çağrısına uyarak ocağıma geri döndüm'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kayyum açıklaması

Bahçeli'den kayyum açıklaması

Mahir Ünal: 23 Ağustos'ta kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

Mahir Ünal: Kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

AK Partili Turan: Belediyelere kayyum atanıyor, ilk tepki CHP'den geliyor

AK Partili Turan CHP'ye 'kayyum' eleştirisi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan kayyum açıklaması!

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

AK Parti'den görevden alınan HDP'li başkanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den 'kayyum' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.