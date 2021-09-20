Turizm Bakanı Ersoy: "Yanan Ormanlar İmara Açılacak İddiası Saçma"

New York’taki yeni Türkevi binasının açılışına katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte New York’a gelen turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, orman yangınlarında yanan alanların imara açılmasıyla ilgili iddialara ilişkin Amerika’nın Sesi Türkçe Servisi’nin sorularına yanıt verdi.

Ersoy, iddiaların “Yalan ve saçma” olduğunu söyledi. Ersoy, geçtiğimiz ay yanan ormanlık alanların imara açıldığı ya da açılacağına dair soruya “Anayasayla korunan alanlar için böyle bir iddiada bulunulması saçma. Bu uzaktan yakından olası bir şey bile değil. Bu alanlar anayasa maddesiyle korunuyor. Bir tane bile örnek gösterilemedi şu ana kadar” dedi.

Basına yansıyan haberlerle ilgili olarak da Bakan Ersoy “Bu konuda bir tane örnek gösterin. Geçmişte verilmiş bir tane örnek gösterin. Bir tane bile yok. Bir tane örnek gösteriliyor o da doğru örnek değil. O zaman Demirel Cumhurbaşkanı, CHP dışarıdan destek veriyor bir azınlık hükümeti var. 1997 yılında yatırım izni veriliyor o izinden 10 yıl sonra orman yangını çıkıyor. O doğru örnek değil bu arada yanan yer de orası değil. Oranın yan tarafı yanıyor yan tarafa da yatırım yapılmıyor zaten” ifadelerini kullandı.

Ersoy ayrıca bu konuda tek bir gerçek örnek dahi bulunmadığını tekrarlarken “Bir tane gerçek örnek yok bu, klasik muhalefetin yaptığı bir sistem“ dedi.

“Göbeklitepe’yle ilgili 23 Eylül’ü bekleyin”

Öte yandan Turizm Bakanı Ersoy, Göbeklitepe’yle ilgili olarak 23 Eylül’de çok önemli bir lansman yapılacağını ve bölgedeki yeni keşif alanlarının da tanıtılacağını söyledi. Ersoy, hali hazırda ortaya çıkarılmamış 11 alanın daha bulunduğu Göbeklitepe’nin bulunduğu bölgeye de artık uluslararası alanda tanınırlığı açısından yeni bir isim verileceğini söyledi. Bakan Ersoy, bu ismin ne olacağının da 23 Eylül’de açıklanacağını belirtti. Turizm Bakanı New York seyahatinin ardından bu tanıtım toplantısı için Şanlıurfa’ya gidecek ve iki gün orada yapılacak toplantılara katılacak.

