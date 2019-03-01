HABER

Turizm Bakanı Ersoy’un Sümela Manastırı açıklaması turizmcileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılırken çalışmalar halen daha sürüyor.

Turizm Bakanı Ersoy’un Sümela Manastırı açıklaması turizmcileri sevindirdi

TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılırken çalışmalar halen daha sürüyor. TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kantarcı, manastırın açılmasının iç pazarını hareketlendireceğini kaydederek, "Bölge turizmi adına sevindirici bir haber. Ülke turizmi adına da önemli bir haber. Çünkü Sümela Manastırı sadece Trabzon’un değil bütün Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarihi ziyaret yerlerinden bir tanesi. 3 yıl 5 ay kadar oldu. Kaya düşmelerinden dolayı güvenlik nedeniyle yapılan çalışmalardan dolayı kapalıydı. 18 Mayıs önemli bir gün Müzeler Günü. UNESCO tarafından belirlenmiş Müzeler Haftasının ilk günü aynı zamanda. Manastır kısmi olarak da olsa bir açılım olacak ve dolayısıyla ziyaret edilebilir hale gelecek. Bundan dolayı özellikle iş pazarında hareketliliğin ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Bağlı olarak dış pazardan gelen turistlerde de artış bekliyoruz. Sadece bölge acenteleri değil, bölgemize gelen uçaklı, otobüslü gruplarla Antalya, İzmir, Konya, Ankara, İstanbul’da sürekli tur yapan acentalara da biz geçtiğimiz bu kış sezonu boyunca bilgi veriyorduk ki önümüzdeki sezon manastır ziyarete açılacak. Dolayısıyla tamamına yakın tur programlarına Sümela Manastırını koyduk’’ dedi.
Öte yandan Sümela Manastırı ve çevresinde ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden ve tarihi yapıya zarar veren kaya düşmesi olaylarının sıklıkla yaşanması nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılarak restorasyon çalışması başlatılmıştı.

Turizm Bakanı Ersoy’un Sümela Manastırı açıklaması turizmcileri sevindirdi

Turizm Bakanı Ersoy’un Sümela Manastırı açıklaması turizmcileri sevindirdi

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Hatay’da (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Hatay’da (2)
Çavuşoğlu: Kandil’deki teröristlerin ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (2)Çavuşoğlu: Kandil’deki teröristlerin ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Kahreden görüntü! Tabutlar peş peşe çıkarıldı

Tabutlar peş peşe çıkarıldı...

İzmit'te fuhuş çetesi üyeleri yakalandı

İğrenç mesajlar! Kadınları eve kapatıp zorla...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.