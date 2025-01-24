Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı: '2 yetkimiz var'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'daki otel yangını faciasıyla ilgili CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim.

"Ruhsat ve İl Özer İdarede. Turizm Bakanlığı yetkili değil. Hem Belediye belgesi alması gerekiyor.

Belediye'nin hiçbir yetkisi Bakanlığa geçmedi.

Turizm merkezinde 2 yetkimiz var. İmar planı ve turizm amaçlı kamu arazisi tahsis yetkisi.

Türkiye'de yangın yeterlilik raporuyla ilgili sadece itfaiyeler vardır. Kartalkaya'daki otelde Bolu İtfaiyesinin vermesi gerekiyor. Bolu Belediyesi dışında başka yerden alamazsınız.