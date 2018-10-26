HABER

Turizm bölgesinde "helikopter"li trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fethiye'de helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm merkezi Fethiye'de trafiği helikopterle denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Turizm merkezlerindeki ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, sorumluluk alanları içerisindeki Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Yüzbaşı Ender Arslan, trafik denetimlerinde etkinliğini artırmak, ihlallerin önlenmesi amacıyla, helikopter ve drone destekli denetimlerin yapıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı ekibi, havadan yapılan denetimleri görüntüledi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkan Şoray'ı duygulandıran açılışTürkan Şoray'ı duygulandıran açılış
Karlıova'ya mevsimin ilk karı yağdıKarlıova'ya mevsimin ilk karı yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Helikoppter denetim İl Jandarma Trafik Muğla

En Çok Okunan Haberler

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.