Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm merkezi Fethiye'de trafiği helikopterle denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında oluşturduğu uygulama noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Turizm merkezlerindeki ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, sorumluluk alanları içerisindeki Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Yüzbaşı Ender Arslan, trafik denetimlerinde etkinliğini artırmak, ihlallerin önlenmesi amacıyla, helikopter ve drone destekli denetimlerin yapıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı ekibi, havadan yapılan denetimleri görüntüledi.

