Turizm cenneti Alaçatı'da rüzgar sörfüne çocuk ilgisi

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA) İZMİR'in Çeşme ilçesindeki turizm cenneti Alaçatı'da, sığ ve durgun koyda esen rüzgarla yapılan sörfe, çocukların ilgisi her geçen yıl artmaya başladı. Sörf eğitim merkezinin kursiyerlerinin önemli bölümünü oluşturan çocuklar, kendilerine güven ve cesaret kazandıran sörfte heyecanı, adrenalini, deniz ve rüzgarın zevkini aynı anda yaşıyor. Türkiye'nin önde gelen sörfçülerinden Çağla Kubat, Sörfte, doğayla mücadele içinde olunduğundan, doğanın kurallarına uyduğunuz zaman ilerlersiniz. Bu sporda doğaya karşı gelmeyi değil onunla yürümeyi öğrendiğiniz zaman başarılı olursunuz. Çocuklar karada bir takım olmalarına rağmen suda tek başınalar, bu da özgüvenlerini geliştiriyor dedi. Türkiye'nin dört yanından özellikle de İstanbul'dan tatilcilerin akın ettiği Alaçatı, sadece denizi ve güneşiyle değil, rüzgarıyla da önemli bir çekim merkezi haline geldi. Bu yıl tatilci sayısının rekor üstüne rekor kırdığı Alaçatı'da, özellikle çocuklar arasında ilginin arttığı alanlardan biri de, rüzgar sörfü oldu. Okulların tatil olmasıyla birlikte, çocukların da geldiği Alaçatı'daki sörf eğitim merkezlerinin faaliyetleri de hızlandı. Son yıllarda olduğu gibi bu sene de çocukların sörfe ilgisi, yetişkinlerden daha fazla oldu. Aileleriyle bu eğitim merkezlerine gelen çocuklar, burada eğitmenlerden, sörf kursu alıp, bir yandan adrenalini bir yandan da deniz ve güneşin keyfini yaşıyor. Aileler de, kendilerine özel plajda denize girip tatil yapma fırsatı buluyor. Sörf merkezleri, 3 ve 5 günlük programlarla kabul ettikleri kursiyerlere, özel ya da grup dersi veriyor. Eğiticiler gözetimindeki kurslar sonrasında ise ilerleme kaydedenlerin güvenli alanlarda tek başlarına sörf yapmalarına izin veriliyor. ÇAĞLA KUBAT, SÖRF ÖZGÜVEN KAZANDIRIR Alaçatı ve sörf dendiği zaman ilk akla gelen sporculardan olan Çağla Kubat, bu sporun güzelliklerini anlattı. Hep çocuk odaklı çalıştıklarını söyleyen Çağla Kubat, 2011 yılından beri çocuklara yoğunlaşarak çalışmalarımızı sürdürdük. Çocuklara ağırlık verdik. Çocuk dünya şampiyonasını getirdik, etkinliklerimiz buna göre planladık. Hem de yaz kamplarımıza ağırlık verdik. Lisanslı sporcular yetiştiriyoruz. Hayatlarında önemli noktaya koymaları çok önemli dedi. Sörfte doğayla mücadele edildiğini söyleyen Çağla Kubat, Sörfte doğayla mücadele içinde olunduğundan, doğanın kurallarına uyduğunuz zaman ilerlersiniz. Bu sporda, doğaya karşı gelmeyi değil onunla yürümeyi öğrendiğiniz zaman başarılı olursunuz. Çocuklar karada bir takım olmalarına rağmen suda tek başınalar, bu da özgüvenlerini geliştiriyor dedi. Önümüzdeki günlerde Koruncuk Vakfı yararına üçüncü kez yapacakları yarışma hakkında da bilgi veren Çağla Kubat, Biz buna önem veriyoruz. Çocuklar için sosyal sorumluluk projesi olduğunu gördük. Çocuk sporcular, kendileri gibi avantajlı olmayan kişiler için burada olacaklar dedi. ÇOCUK SPORCULAR DA SÖRF TUTKUNU Çağla Kubat sörf akademisinde eğitim gören çocuklar da bu spora olana tutkularını anlattı. Çocuk sporculardan Ali Maga, 7 yıldır sörf yapıyorum. Sörf yapmak benim için özgürlük gibi, suda mücadele ediyoruz dedi. Öğrencilerden Ela Yurtseven, doğayla mücadele ettiığini, suyun üzerinde savaştığını düşündüğünü söyledi. Melisa Dora Yıldırım ise Benim için sörf sıradan bir spor değil. Spor olarak zor, doğa koşullarıyla, suyla, rüzgarla mücadele ediyoruz. Bu daha da keyifli yapıyor dedi. SÖRFÜN FAYDALARI Sörf önemli bir spor dalı olmasının yanı sıra, başta karın kası olmak üzere parmak ucundan, başınıza kadar tüm kasların çalışmasını sağlıyor. Kas gücünün artmasına yardımcı oluyor. Kaslarınıza hakim olmanızı sağlıyor. Rüzgarın ve hızınızın durumuna göre kasları kontrol etmeye yardımcı oluyor. Dayanıklılığı artırıp, dengenin gelişmesine katkıda bulunuyor. Yetişkinler için kardiyovasküler gelişim ve bu sayede kalp sağlığını korumada önemli rol oynuyor. Kendine güven duygusunu artırıyor. Çocuklara doğa sevgisi kazandırıyor.

