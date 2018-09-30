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Turizm cennetinin farklı lezzeti "gülüklü çorba"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Turizm merkezi Alanya'da düğün yemeklerinin olmazsa olmazı "gülüklü çorba", ilçeyi görmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de vazgeçilmez tadı oldu

Turizmin başkenti Antalya'nın Alanya ilçesinde düğün yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti "gülüklü çorba", yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gülüklü çorba, Alanya'da asırlardır yerli halkın vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Haşlanmış nohut, haşlanmış tavuk eti, pirinç, tavuk suyu, tereyağı, isteğe göre işkembe, domates salçası, limon suyu ve baharatların yanı sıra "gülük" denilen ve kıymadan hazırlanan küçük köfte toplarıyla yapılan çorba, yerli ile yabancı ziyaretçilerden rağbet görüyor.

İlçede 12 yıldır yöresel ev yemekleri yapan aşçı Fatih Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanya'nın kendine özgü yemeklerini müşterilerin damak tadına sunduklarını söyledi.

Gül, çalıştığı restorandaki yöresel yemekler arasında önemli bir yeri olduğunu belirttiği gülüklü çorbanın önce ismiyle lezzet tutkunlarının dikkatini çektiğini anlattı.

Alanya'da yıllardır yapılan çorbayı en uygun şekilde ziyaretçilere sunmaya çalıştıklarını anlatan Gül, şunları belirtti:

"Bizim meşhur gülüklü çorbamız, Alanya'yı tanıtan ve Alanya'nın simgesi haline gelen bir çorbadır. Düğünlerde cenazelerde toplu yemeklerde tercih edilen bir çorbamızdır. Bu çorbamız aynı zamanda hastalar için şifa kaynağıdır. Grip, nezle gibi hastalıklara birebirdir."

İlçede yaşayan yabancılar başta olmak üzere turistlerin de bu çorbaya büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Gül, "Buraya gelen yabancılar da çorba alışkanlığı oluştu. Çorbanın lezzetine alışan turistler, zaman zaman kahvaltı yerine çorbayı tercih edebiliyor." ifadelerini kullandı.

İlçede 17 yıldır yöresel ev yemekleri yapan restoranın sahibi Cevdet Görücü, otellerin her şey dahil sistemine geçişinin ardından turistik restoran işletmeciliğini bıraktığını ve yöresel ev yemekleri sunmaya başladığını söyledi.

Görücü, 2001 yılında her şey dahil sistemi çıkınca turistlerin restoranlara yönelmesinin azaldığını anlatan Görücü, şöyle dedi:

"Ben de Alanya kültürünü yansıtmak adına annemle kültürel yemeklerimize restoranımızda ağırlık verdik. Annemin yaşının ilerlemesinden sonra da eşim bana destek vermeye başladı. Elbette mutfakta ustalarımız var. Hep birlikte Alanya'nın kendine özgü yemeklerini müşterilerin damak tadına sunuyoruz."

- "Grip, nezle gibi hastalıklara birebir"

Görücü, bu yemeklerden biri gülüklü çorbaya, ilçede yaşayan yabancılar başta olmak üzere turistlerin de büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Buraya gelen yabancılar, sipariş verirken gülüklü değil de 'mamasoup' diye sipariş veriyor. Kendileri pratik bir söylem geliştirmişler, hatta kahvaltı yerine çorba içiyorlar." ifadelerini kullandı.

Yapılışı zahmetli olsa da lezzetiyle buna değen çorba için önce nohut ve tavuk ayrı ayrı haşlanıyor. Bir tencereye konulan yağda domates salçası bir süre kavruluyor. Salça belirlenen kıvama geldikten sonra tavuk suyu ekleniyor. Kıymadan hazırlanmış ve kızartılmış küçük toplar şeklindeki köfte ve haşlanmış nohut tavuk suyuna koyuluyor ve kaynaması bekleniyor. bu karışıma haşlanmış tavuk eti ve pirinç ekleniyor. Çorba, limon suyu ve baharatları eklenerek sunuma hazır hale getiriliyor.

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Alanya Gülüklü Çorba Türkiye'nin otantik lezzetleri yöresel yemekler

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