İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'a yapılacak yeni bir cruise limanı için yer mutabakatı yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Alternatif yeri de tespit ettik. Oradaki hedefimiz 2021 yılına kadar İstanbul'a çok geniş kapasiteli, yeni bir cruise limanını hayata geçirmek." dedi. Ersoy, Kozyatağı Hilton Otel'de düzenlenen "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor" etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Ersoy, Türkiye'deki turizm hedeflerini yükseltme kararı aldıklarını ve 2023 turist hedefini 70 milyona çıkardıklarını söyledi. Turizm gelirlerinde de hedefin yükseldiğini aktaran Ersoy, şöyle devam etti: "Bir, bu rakamları yakalayabilmek için mevcut turizm bölgelerinde maksimum verimlilik sağlamamız gerekiyor. İki, Türkiye'deki turizm alanlarını 81 vilayete yaymamız gerekiyor. İkisi için de paralel bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul biliyorsunuz Türkiye açısından çok önemli bir turizm destinasyonu. Türkiye'ye gelen turistlerin 3'te 1'i İstanbul'da, 3'te 1'i Antalya'da, 3'te 1'i de diğer şehirlerimizde konaklıyor. Ayrıca İstanbul'da dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var, İstanbul'a gelen turist kadar bir turist sayısı da havalimanı üzerinden aktarmalı başka bir ülkeye geçiyor. Yani 13-14 milyon yolcu aktarmalı bir şekilde havalimanından başka bir ülkeye geçiyor. Bu açıdan İstanbul Havalimanı ve İstanbul çok önemli, tamamen konsantre olmamız gereken bir şehir."

- Bakanlıktan projelere yatırım ve tanıtım desteği Ersoy, doğduğu Kadıköy'de 30 yıldan fazla yaşadığını belirterek, Kadıköy'ün bugüne kadar ticaretten çok oturulan ve yaşanılan bir merkez olarak kullanıldığını anlattı. İstanbul'daki finans merkezinin Anadolu yakasına konuşlandırılmasının İstanbul açısından büyük avantaj olduğunu vurgulayan Ersoy, bu gelişmenin Anadolu yakasındaki ticari turizme de fayda sağlayacağını ifade etti. Ersoy, özellikle müze ve kütüphaneler başta olmak üzere Kadıköy'deki projelerin hayata geçirilmesi konusunda bakanlık olarak yatırım ve tanıtım desteği sağlayacakları bilgisini verdi. İlk adımları atılan Turizm Geliştirme Fonu'na dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri verdi: "Şu anda dünyada en büyük turizm geliri elde eden ilk 10 ülkeye baktığınızda, bunun 7'sinde Turizm Geliştirme Fonu benzeri bir fonun olduğunu görüyorsunuz. Turizmde gelirler konusunda hak ettiği yerin üzerinde olan ülkeleri incelediğinizde, onlarda da Turizm Geliştirme Fonu olduğunu görüyorsunuz. Biz de bu fonu inşallah çok kısa bir süre içerisinde, yaz sezonu başlamadan önce hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu'nun, gerekli altyapı çalışmaları yapıldığında Kadıköy gibi bölgelerin tanıtımında da büyük rol alacağına işaret ederek, fonun görevlerinden birinin de şehirleri uluslararası marka haline getirecek büyük etkinlikleri desteklemek olduğunu kaydetti. Turizm meslek liselerinin kolej statüsüne getiren projenin bu yıl hayata geçirileceğini anlatan Ersoy, "Öğrenci açısından turizm meslek liselerini cazip hale getirmemiz gerekiyor. Turizm meslek liselerinden mezun olmuş öğrencilerin de sektör tarafından cazip görülmesi gerekiyor. İki tarafın isteklerini karşılayacak bir formülle bu işi çözdük." dedi. - Turizm meslek liselerinde 3 dil bilen öğrenciler yetiştirilecek Ersoy, söz konusu okulların yeni dönemde seçerek öğrenci alacağının altını çizerek, "İngilizce ve Rusça mecburi lisan haline getiriliyor. Almanca, Fransızca, Çince ve Arapçadan herhangi bir tanesi de seçmeli lisan olarak eğitim verilecek. Yani turizm meslek lisesi öğrencileri iki lisanı çok iyi, bir lisanı iyi derecede öğrenmeye başlayacak." diye konuştu.