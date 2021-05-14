Turizm: Economist dergisi, 'Türkler eve kapandı, ülkenin keyfini turistler çıkarıyor' yorumunu yaptı

Dergi, Bodrum'daki Türkler ve turistlerle de görüşerek onların düşüncelerine yer verdi. Bodrum'da çalışan Kaan Alpan, "Bu saçmalık. Eğer zamanında kapanma uygulasaydık şimdi normalleşme dönemine geçebilecektik" derken, Kazakistan'dan soyadı verilmeyen Anara adlı kişi ise Türk komşuları evlere kapanırken yüzmeye gidemeyeceğini söyleyerek "Bunu onlara yapamam, adaletsizlik olur" ifadelerini kullandı.

Economist, Nisan ayında 60 bine kadar çıkan günlük Covid-19 vakalarının düşmeye başlamasının turizm için umut yarattığını ancak "ülkede yaşayanların eve kapatılıp turistlere kırmızı halı serilmesinin hoş karşılanmadığını" belirtti.

17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde alkollü içecek satışlarının yasaklandığı belirtilirken, yabancı turistlerin otellerde bu içecekleri serbestçe tüketebildiği kaydedildi.

Ülkeye gelen turistlerin "el üstünde tutulduğunu" söyleyen Economist, turizm sektörünü canlandırmak için kısıtlamalardan muaf tutulan turistlerin denizin ve boş sokakların "keyfini çıkardığını" ancak aynısını yapan Türklere asgari ücretin üzerinde ceza kesildiğini aktardı.

'Tek yapmanız gereken tweet atmamak'

Economist dergisi, Türkiye'nin birçok açıdan turistler için cazip bir ülke olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Yemekler harika, insanlar misafirperver. Karadeniz'de dağ yürüyüşlerinden, Ege'de tekne turlarına ve Kapadokya'da balon turlarına kadar birçok tatil seçeneği var. İki yılda Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 60'a yakın değer kaybetmesi de Türkiye'de tatili ucuza getiriyor. Lüks bir otel odası, Avrupa'nın merkezinde Airbnb sitesinde bulacağınız tekliflerden daha ucuz."

Economist dergisi turistlerin tek yapması gerekenin, "Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini tweet atmaktan uzak durmaları" olduğunu söyleyerek, bir yılda en az 36 bin kişi hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin 15 Mayıs'tan itibaren birçok ülkeden gelen turistlerden "negatif Covid-19 testi gösterme" şartını kaldıracağı aktarılırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizmle ilgili sözlerine de makalede yer verildi:

"Dışişleri Bakanı, 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız' dedi. Turistlerin görüş alanının dışında kalması muhtemel olan ve henüz tek doz aşı için bekleyen Türkler buna çok kızdı. Aşılama programı yavaş gidiyor. Çin'den gelmesi planlanan 100 milyon aşı dozunun sadece 27 milyonu ülkeye ulaştı."