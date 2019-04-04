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Turizm elçileri rotayı Anadolu'nun kuzeyine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Son zamanlarda artan ünüyle on binlerce turisti ağırlayan Anadolu'nun kuzeydoğu illeri, yurdun batısında faaliyet sürdüren turizm firmalarının yeni rotası haline geldi - Turizm acentesi yetkilisi Zerrin Sapmaz: - "Doğuyu batıya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi başlı başına, her bir karesi, her bir alanı kendine ait bir karaktere, özelliğe ve öneme sahip" - Turizmcilerden Sergül Açık: - "Eminim buralar tanındıktan sonra yalnız turizmciler değil batıdaki herkes bu kültüre, doğaya, tarihe ilgi duyacaktır"

HÜSEYİN YILDIZ - Batının turizm elçileri, rotayı yurdun kuzeydoğusundaki doğal ve tarihi mekanlara çevirdi.

Sahip olduğu coğrafya, turizm şartları ve doğal güzelliklerin yanı sıra binlerce yıllık tarihi de bünyesinde barındıran Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı bölgesi turizm firmalarının ilgi odağı oluyor.

Ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunan Anadolu'nun kuzeydoğusundaki iller, son zamanlarda artan ünüyle hem turistlerin hem de turizm acentelerinin en sık tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

Kışın kar ve kayak için bölgeyi tercih eden turizm acenteleri, yaz aylarında da bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini görmek için kafilelerini bölgeye getiriyor.

Bölgeye İstanbul'dan turist kafilesi getiren turizm acentesi yetkilisi Zerrin Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kuzeydoğusunda turizmin her anlamında ziyaretçilere doyurucu imkanlar sunduğunu söyledi.

Bu bölgeyi tercih edenlerin çok farklı kültür, doğa ve tarihi özelliklere sahip alanlarla karşılaşacağını belirten Sapmaz, "Biz turizm elçileri, turist rehberleri ve dünya mirasları rehberleri olarak buraya özellikle geldik. Doğuyu batıya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. Doğuyu batıya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi başlı başına, her bir karesi, her bir alanı kendine ait bir karaktere, özelliğe ve öneme sahip." dedi.

- "Her anlamda çok büyük bir potansiyeli var"

Turizmcilerden Sergül Açık da bölgenin yurdun batı bölgesinde henüz iyi tanınmadığını vurgulayarak "Bu bölge bizim hayal ettiğimizin çok daha fazla güzelliklere sahip. Doğa, kültür ve tarih olarak inanılmaz derecede muhteşem. Hayallerimizin ötesinde bir bölge. Doğa olarak dağlar, dağların içindeki vadiler, yaban hayvanları büyüledi." diye konuştu.

Bölgenin her geçen gün daha da tanınacağını ve bunun sonucunda hem bölgenin hem de turizm firmalarının bundan faydalanacağını aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Bu çevre, turizmi bütünleyen yapısıyla yeni bir rota oluşturmakta. Bu rotanın turizmcilere, bizlere çok büyük faydası olacak. Eminim buralar tanındıktan sonra yalnız turizmciler değil batıdaki herkes bu kültüre, doğaya, tarihe ilgi duyacaktır. Burada her şey var, doğaysa doğa, dağsa dağ, yürüyüş, hava, kar, yaz. Her anlamda çok büyük bir potansiyeli var."

- Tarihi değerler

Anadolu'nun kuzeydoğusunda en dikkati çeken tarihi değerler arasında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, Kars'taki Ani Harabeleri ve Kars Kalesi, Ardahan'daki Ardahan ve Şeytan Kalesi, Iğdır'daki Şehit Türkler Anıtı ile Ejder Kervansarayı yer alıyor.

Birçok doğal güzelliği barındıran yörede en fazla ziyaretçiyi ise Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri ile Ağrı Dağı Milli Parkı, Ağrı'daki Balık Gölü, Diyadin Kaplıcaları ile Doğubayazıt Sazlığı, Kars'taki Sarıkamış Ormanları, Kuyucuk Gölü ve Allahu Ekber Dağları, Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü ile Ardahan'daki Aktaş gölleri ile Çıldır Kanyonu ağırlıyor.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yanı sıra birçok zorlu zirve de dağcılar ve doğa sporcuları tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

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Ağrı Ardahan doğa ığdır Kars kültür tarih turizm

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