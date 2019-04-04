Turizm elçileri rotayı Anadolu'nun kuzeyine çevirdi

HÜSEYİN YILDIZ - Batının turizm elçileri, rotayı yurdun kuzeydoğusundaki doğal ve tarihi mekanlara çevirdi.

Sahip olduğu coğrafya, turizm şartları ve doğal güzelliklerin yanı sıra binlerce yıllık tarihi de bünyesinde barındıran Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı bölgesi turizm firmalarının ilgi odağı oluyor.

Ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunan Anadolu'nun kuzeydoğusundaki iller, son zamanlarda artan ünüyle hem turistlerin hem de turizm acentelerinin en sık tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

Kışın kar ve kayak için bölgeyi tercih eden turizm acenteleri, yaz aylarında da bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini görmek için kafilelerini bölgeye getiriyor.

Bölgeye İstanbul'dan turist kafilesi getiren turizm acentesi yetkilisi Zerrin Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kuzeydoğusunda turizmin her anlamında ziyaretçilere doyurucu imkanlar sunduğunu söyledi.

Bu bölgeyi tercih edenlerin çok farklı kültür, doğa ve tarihi özelliklere sahip alanlarla karşılaşacağını belirten Sapmaz, "Biz turizm elçileri, turist rehberleri ve dünya mirasları rehberleri olarak buraya özellikle geldik. Doğuyu batıya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. Doğuyu batıya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi başlı başına, her bir karesi, her bir alanı kendine ait bir karaktere, özelliğe ve öneme sahip." dedi.