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Turizm geliri arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 11,5 milyar dolar oldu

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 11 milyar 502 milyon 665 bin dolara yükseldi. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si yurt dışında ikamet eden vatandaşların ziyaretlerinden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 946 milyon 375 bin dolarını kişisel, 3 milyar 556 milyon 289 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Kişi başına ortalama harcama 612 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 589 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 724 dolar olarak gerçekleşti.

- Ziyaretçi sayısı yüzde 12,7 arttı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 18 milyon 786 bin 765 kişi oldu. Bunların yüzde 84,7'sini yabancılar, yüzde 15,3'ünü ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 209 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 852 milyon 91 bin doları kişisel, 357 milyon 288 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalarak 2 milyon 265 bin 796 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 dolar olarak gerçekleşti.

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