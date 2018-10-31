Turizm geliri arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 11 milyar 502 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 11 milyar 502 milyon 665 bin dolara yükseldi. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si yurt dışında ikamet eden vatandaşların ziyaretlerinden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 946 milyon 375 bin dolarını kişisel, 3 milyar 556 milyon 289 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Kişi başına ortalama harcama 612 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 589 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 724 dolar olarak gerçekleşti.

- Ziyaretçi sayısı yüzde 12,7 arttı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 18 milyon 786 bin 765 kişi oldu. Bunların yüzde 84,7'sini yabancılar, yüzde 15,3'ünü ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.