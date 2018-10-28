Turizm gelirinin 35,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla 39,2 milyon yabancı turist, 32,3 milyar dolar turizm geliri, 2019'da ise 41,5 milyon yabancı turist ve 35,2 milyar dolar turizm gelirine ulaşılacağı tahminine yer verildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan programın "Turizm" başlığında dünya turizm sektöründe son gelişmeler ve Türkiye turizminin geldiği noktaya ilişkin bilgilere yer verildi.

2017'de toparlanma dönemine giren Türkiye turizminde turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 24,1 artarak 37,6 milyona, turizm gelirinin de yüzde 19 artarak 26,3 milyar dolara ulaştığı anımsatılan programda, 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 39,2 milyon kişi, turizm gelirinin de 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Programda, Türkiye'nin turizmde nitelikli iş gücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelmesinin, turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesinin, turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılmasının ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ekonomiye daha fazla katkıda bulunan bir sektör haline gelinmesinin temel amaç olduğu ifade edildi.