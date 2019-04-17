Muğla'da Turizm Haftası kapsamında bu yılki etkinlikler, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı 500 yıllık cami, han ve tarihi köprüleri ile sivil mimarlık örneği çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Yatağan ilçesindeki Bozüyük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Bozüyük Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Muğla'nın güzellikleri ile Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

İlde turizmin her geçen yıl daha da gelişerek hem Türkiye'de hem de dünyada marka değerini yükselttiğini belirten Civelek, "Turizm, ülkemizin sosyokültürel ve ekonomik gelişmesine katkı yapan, istihdam yaratan, döviz girdisi sağlayan, kalkınmamızın en önemli sektörlerinden. Muğla da çok önemli bir turizm kenti." dedi

Muğla'nın geçmişten günümüze sahip olduğu turizm kültürü, bilinci ve nitelikli insan kaynağıyla kaliteli hizmet sunan bin kent olduğunu vurgulayan Civelek, "Son yıllarda gerçekleştirilen çevresel alt yapı yatırımlarımızla turizmde zengin bir potansiyele sahibiz. Turizmin geliştirilmesi için oldukça elverişli şartlara sahibiz. Geçtiğimiz yıl Muğla'mıza 3 milyon yabancı turist geldi ve 3 milyar dolar turizm geliri elde ettik." diye konuştu.