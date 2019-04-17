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Turizm Haftası eski "Osmanlı Kasabası"nda kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:14 | Son Güncelleme

Muğla'da Turizm Haftası kapsamında bu yılki etkinlikler, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı 500 yıllık cami, han ve tarihi köprüleri ile sivil mimarlık örneği çok sayıda tarihi yapıyı barındıran Yatağan ilçesindeki Bozüyük Mahallesi'nde gerçekleştirildi - Muğla Valisi Esengül Civelek: - "Turizmin geliştirilmesi için oldukça elverişli şartlara sahibiz. Geçtiğimiz yıl Muğla'mıza 3 milyon yabancı turist geldi ve 3 milyar dolar turizm geliri elde ettik"

Muğla'da Turizm Haftası kapsamında bu yılki etkinlikler, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı 500 yıllık cami, han ve tarihi köprüleri ile sivil mimarlık örneği çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Yatağan ilçesindeki Bozüyük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Bozüyük Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Muğla'nın güzellikleri ile Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

İlde turizmin her geçen yıl daha da gelişerek hem Türkiye'de hem de dünyada marka değerini yükselttiğini belirten Civelek, "Turizm, ülkemizin sosyokültürel ve ekonomik gelişmesine katkı yapan, istihdam yaratan, döviz girdisi sağlayan, kalkınmamızın en önemli sektörlerinden. Muğla da çok önemli bir turizm kenti." dedi

Muğla'nın geçmişten günümüze sahip olduğu turizm kültürü, bilinci ve nitelikli insan kaynağıyla kaliteli hizmet sunan bin kent olduğunu vurgulayan Civelek, "Son yıllarda gerçekleştirilen çevresel alt yapı yatırımlarımızla turizmde zengin bir potansiyele sahibiz. Turizmin geliştirilmesi için oldukça elverişli şartlara sahibiz. Geçtiğimiz yıl Muğla'mıza 3 milyon yabancı turist geldi ve 3 milyar dolar turizm geliri elde ettik." diye konuştu.

Civelek, Bozüyük'ün kültür turizminde önemli bir değer olduğunu, son yıllarda birçok dizi ve sinema filmine ev sahipliği yaptığını aktararak, "Önceki yıllarda sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında 100 yıllık sivil mimari örneği 16 yapı restore edilmişti. Şimdi 24 yapıyı daha restore ederek kültür turizmine kazandıracağız. Böylece 4 mevsim turizm yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Günümüz yaşamına da uyum sağlayan bir mahalle

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ise amaçlarının ziyaretçilere daha kaliteli bir sunum yapmak olduğunu vurguladı.

Bozüyük'ün geçmişten gelen kültürel mirası yaşatırken, günümüz yaşamına da uyum sağlayan bir mahalle olduğunu anlatan Karacaağaç, şunları kaydetti:

"Sahil kesimlerindeki deniz, güneş, kum turizminin yanı sıra iç kesimlerde de turizmi canlandırma ve 12 aya yayma çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Halk kültürü unsurlarını turizm açısından değerlendirerek, yörede ekonominin canlanmasını amaçlıyoruz."

Konuşmaların ardından, yörede istihdama katkı sağlamak amacıyla verilen kurslarda başarı sağlayanlara Vali Civelek tarafından sertifikaları verildi.

Vatandaşlara yöresel keşkek, tarhana ve lokma ikram edilen programa, bölgede tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, turizm sektörü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bozüyük Mahallesi, korunmuş dokusu, sahip olduğu mimari yapılar nedeniyle son dönemde çekilen film ve diziler sayesinde televizyonlardan gören yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, çekimlerin yapıldığı tarihi mekanları gezip, fotoğraf çektiriyor.

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Bozüyük Muğla Muğla Valisi Esengül Civelek Turizm Haftası Yatağan

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