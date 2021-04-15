Turizm Haftası nedir, neden kutlanır? Turizm Haftası ne zaman?

Bu hedefle her sene 15-22 Nisan haftası Dünya Turizm Haftası olarak kutlanır.

TURİZM HAFTASI NE ZAMAN?

Turizmin ülke ekonomisine katkısı bakımından bir bilinç sağlanmak için bu hafta kutlanan Turizm Haftası her yıl 15-22 Nisan haftası Dünya Turizm Haftası olarak kutlanır. Turizm Haftası, turizmin yararlarının, değerinin ve öneminin anlatılarak ülkedeki insanların bu konuda bilinçlenmesi için kutlanan bir haftadır.

TURİZM NEDİR?

İnsanların şehir içi, şehir dışı, yurt dışı seyahatlerinde yapılan gezi, etkinlik ve harcamalar turizm olarak tanımlanmaktadır. Turizm aynı zamanda ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmasını da sağlamaktadır.

Turizm alanları şunlardır:

-Deniz Turizmi

-Termal Turizm

-Yayla Turizmi

-Dağ Turizmi

-Kış sporları Turizmi

-Kültür Turizmi

-Akarsu Turizmi



