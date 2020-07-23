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Turizm konusunda Türkiye'ye umut veren açıklama

23.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye’ye seyahat uyarısının kalkabileceği yönünde, umut veren bir açıklama yaptı.

Turizm konusunda Türkiye'ye umut veren açıklama

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının adım adım kaldırabileceğini söyledi. Bayern 2 radyo kanalına mülakat veren Bareiß, "Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir" dedi.

Bareiß, koronavirüs vaka sayılarının düşük kalması halinde hükümetin "daha uzun süreli seyahat uyarılarında bulunması için de bir gerek olmayacağını" ifade etti.

Dönüş öncesinde test yaptırmak önemli

Hükümet yetkilisi, Federal Sağlık Bakanı ile eyalet sağlık bakanlarının yaptığı toplantıda gündeme gelen Almanya'daki havalimanlarında koronavirüs testi uygulaması başlatılması konusuna da değindi. Bu uygulamayı son derece önemli bulduğunu belirten Bareiß, Türkiye'ye seyahat edenlerin de Almanya'ya dönmeden önce orada test yaptırması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili Ankara ile temasların devam ettiğini belirten Bareiß, yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmaması için güvence sağlamanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'de yurt dışına gidecek olanlar, PCR testini 110 TL karşılığında yaptırabiliyor. Almanya'da test yaptırmayan ya da korona pozitif olan kişiler 14 gün süreyle karantina altına alınıyor.

Alman Dışişleri'nin Alman vatandaşlarına yönelik turistik seyahat uyarısı sadece Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Büyük Britanya, Andorra, Monaco, San Marino ve Vatikan'ı kapsamıyor. Türkiye'nin de aralarında diğer tüm ülkeler için yapılan uyarının geçerlilik süresi 31 Ağustos tarihinde doluyor.

Türkiye, aynı zamanda ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerle birlikte Robert Koch Ensitüsü'nün riskli ülkeler listesinde bulunuyor.

Türkiye'nin girişimleri sonuç vermedi

Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması için Ankara, şimdiye kadar pek çok kez girişimlerde bulundu. Temmuz ayı başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Almanya'ya gelmiş ancak Alman tarafını ikna edememişti.

Türkiye, Alman turistlerin İspanya ve İtalya'dan sonra tatillerini geçirmek için tercih ettikleri üçüncü ülke konumunda. Resmi rakamlara göre geçen yıl beş milyondan fazla Alman turist Türkiye'de tatil yaptı.

AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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