Turizm merkezi güzergahlarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden karayollarında uygulamalarını artırdı.
Ekiplerce sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.
Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, Akyaka, Marmaris ve Datça yönünde yoğunluk oluşturdu.
Bodrum-Milas karayolunda zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisinde oluşan araç yoğunluğuna, trafik ekiplerince müdahale edildi.
Ekipler, trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti.
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu
16 yaşındaki Gizem intihar etti
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum