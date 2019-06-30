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Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonda yangın çıktı.

Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını

Serkan KILINÇ/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kentin turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’deki 2 katlı pansiyonun çatı katında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek pansiyonun üst katını sardı. Binanın ahşaptan olması nedeniyle yanan malzeme bölgeyi duman altında bıkartı. Yangın, paniğe neden olurken, pansiyondaki müşteriler, tahliye edildi. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangınıTurizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangınıTurizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangınıTurizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını

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