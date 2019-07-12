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Turizm merkezinde havadan trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 19:09 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince helikopterlerle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler uyarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri helikopterlerle trafik uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, yaz sezonu boyunca hizmet verecek kamera donanımına sahip polis helikopteri, ilçede uygulamaya katıldı. Gece ve gündüz havadan görüntü kaydetme özelliğine sahip helikopter, Marmaris-Menteşe-Datça ilçe giriş ve çıkışında yakın araç takibi yaptı.

Helikopterdeki görüntüler, uygulama noktasına aktarılarak, kural ihlali yapan araçlar durduruldu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de ilçede çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturarak denetim yaptı.
Turizm merkezlerindeki ana güzergahlarda yapılan uygulamalarda jandarma ekipleri, Orhaniye Kızkumu, Hisarönü kara yolununu helikopterle takip etti.
Helikopterden hatalı sollama, hatalı şerit değiştirme yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.
Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet helikopterle denetim Marmaris

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