Turizm merkezinde imara aykırı yapılar mercek altında

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapılarla ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimlerde Muğla'daki, imar barışına aykırı yapılar tespit edildi. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de belirlenen bin 351 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.

İki ayda iki defa ziyaret ettiği Muğla'da özellikle Bodrum ilçesinde imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Bakan Kurum'un görevlendirmesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile teknik ekip, kıyılarda denetimlerde bulundu.

Yıkım kararı verilen kaçak yapıların son durumu ve iskeleler kayıt altına alındı.

Bölgede ekipler tarafından yapılan denetimler sonucu Bodrum Yalıkavak'ta 75 villa ve kıyı yapılarında bulunan proje, ruhsata aykırılıklar sebebiyle mühürlendi.