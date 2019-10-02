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Turizm merkezinde imara aykırı yapılar mercek altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapılar inceleniyor - Karadan ve havadan denetimlerin aralıksız sürdüğü bölgede, 100 kişilik ekip, tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirim yaparak konunun takipçisi oluyor - Denetimler sırasında fotoğraf ve videoyla yapılan tespitler kayıt altına alınıyor, uydudan çekilmiş fotoğraflarla kıyıların eski ve yeni hali karşılaştırılıyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda, villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapılarla ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimlerde Muğla'daki, imar barışına aykırı yapılar tespit edildi. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de belirlenen bin 351 yapı belirli aralıklarla yıkılacak.

İki ayda iki defa ziyaret ettiği Muğla'da özellikle Bodrum ilçesinde imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Bakan Kurum'un görevlendirmesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile teknik ekip, kıyılarda denetimlerde bulundu.

Yıkım kararı verilen kaçak yapıların son durumu ve iskeleler kayıt altına alındı.

Bölgede ekipler tarafından yapılan denetimler sonucu Bodrum Yalıkavak'ta 75 villa ve kıyı yapılarında bulunan proje, ruhsata aykırılıklar sebebiyle mühürlendi.

Bodrum Gündoğan'da 90 odalı otel, 330 konut yapısı inşaatı yine kıyılarındaki yapılarla birlikte durduruldu. Bodrum Gölköy'de 116 konut ve kıyı yapıları inşaatı, Yalıkavak'ta 350 konut, otel ve kıyı yapı inşaatı, Göltürkbükü'nde 50 konut, otel inşaatı ile ilgili de imara ve ruhsata aykırılıklar nedeniyle işlem başlatıldı.

Yalıkavak'ta 70 konut ve kıyı yapısı inşaatı imara aykırılıklar ve kot kesiti aykırılıkları, Bodrum Gümbet'te 131 konut ve kıyı yapılarından oluşan proje, Yalıçiftlik'te 400 villa ve otel inşaatı imara aykırılıklar sebebiyle durduruldu.

Sürenin dolmasının ardından yıkım işlemi gerçekleştirilmeyen yapılarda da yıkım işlemleri Bakanlık ve belediye ekipleri tarafından başlatıldı.

Karadan ve havadan denetimlerin aralıksız sürdüğü bölgede, 100 kişilik ekip, tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirim yapıyor. Denetimler sırasında fotoğraf ve videoyla yapılan tespitler kayıt altına alınıyor, uydudan çekilmiş fotoğraflarla kıyıların eski ve yeni hali inceleniyor

- Vatandaşlardan suç duyurusu

Bodrum'da yaşayan 3 kişi tarafından da bazı yapılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Aynı dilekçeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Bodrum Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne de gönderen vatandaşlar, kaçak yapıların yıkım sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

Şikayet dilekçesinde, Eski Çeşme ve Gökçebel mahallelerindeki bazı yapılarda uygunsuzlukların olduğu ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum imara aykırı yapılar Muğla

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