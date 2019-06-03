Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma bölge trafik ekipleri, turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Aydın-Yatağan yolundaki uygulama noktası, Milas-Bodrum kara yolu ve Bodrum girişindeki Torba uygulama noktalarını gezerek denetimleri yerinde inceledi.

Civelek, burada sohbet ettiği sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Vali Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözde turizm merkezi Muğla ve turistik ilçelerinin bu bayramda da tercih edildiğini, bu amaçla tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Özellikle trafik ekiplerinin bayram süresince yollarda denetimlerini artırarak devam ettireceğini anlatan Civelek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yorgun araç kullanmamalarını talep etti.