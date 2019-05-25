Turizm merkezlerinde güneşli hava

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığı 23, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

Denize girenlerin yanı sıra plajda güneşlenip, su sporları yapanlar da oldu. Bazıları sahil kenarında yürüyüş yapıp, bisiklet binmeyi tercih etti.

- Marmaris

Hava sıcaklığı en yüksek 27, deniz suyu sıcaklığı da 21 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Turistler denize girip güneşlendi, su sporları yaparak eğlendi.

Otellerdeki turistler de deniz ve havuz keyfini aynı anda yaşadı. Adrenalin sevenler paraşütle uçarak ve jet-ski yaparak eğlenceli zaman geçirdi. Deniz bisikletiyle körfezde deniz sefası yapanlar oldu. Deniz kenarındaki işletmelerde yoğunluk görüldü.

