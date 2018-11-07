HABER

Turizm merkezlerinde havadan trafik denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:32 | Son Güncelleme

Turizm merkezlerinde havadan trafik denetimleri

Muğla'nın Milas ilçesinde, havadan "drone" ile yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde başlattığı "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde gerçekleştirdiği drone destekli uygulamalara devam ediyor.

Uygulama kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü, Bodrum-Milas karayolunda, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri ise ilçenin farklı bölgelerinde uygulama yaptı.

Çok sayıda ekibin katıldığı ve iki gün süren uygulamalarda, trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

İlçedeki denetimlerde 2 saat içerisinde 50'den fazla sürücüye ceza uygulandı.

Trafik cezalarının çoğu, emniyet kemeri takmamak ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan dolayı kesildi.

Bazı sürücülerin ise trafik kurallarına uymadığı drone ile tespit edilip, kendilerine ceza kesildiğini öğrenince şaşkınlık yaşadığı görüldü.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Besiciler hayvanlarını köpeklerden korumak için tüfekle nöbete başladıBesiciler hayvanlarını köpeklerden korumak için tüfekle nöbete başladı
Zonguldak'ta 'Sarıkamış Deniz Şehitleri' anıldıZonguldak'ta 'Sarıkamış Deniz Şehitleri' anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim drone Milas Muğla polis trafik

En Çok Okunan Haberler

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KHK’lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

KHK’lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.