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Turizm merkezlerinde "kasım"da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denizde yüzmenin keyfini çıkardı

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, kasım ayında denizde yüzdü.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyrettiği kentte, çocuklar kumsalda oynadı.

Bazı tatilciler şezlongda güneşlenip kitap okudu, bazıları de palmiye ağaçları arasında yürüyüş yaptı. Akdeniz'in maviliklerine kulaç atan tatilciler, renkli görüntü oluşturdu.

- Ünlü plajlarda, tatilci yoğunluğu

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Muğla'da yaşayanlar turistik mekanlara ilgi gösterdi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı, tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezinti yaptı. Bazı vatandaşlar ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih ederken bazıları da Akçapınar sahilinde kanoyla gezintiye çıktı.

Fethiye'de deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler, Ölüdeniz ve Belcekız Plajları ile Kumburnu Tabiat Parkı'na gitti. Macera sevenler de bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçup Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı yakaladı.

Bodrum ilçesinde sahillerde yoğunluk oluşturan tatilciler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Tatilini geçirmek için Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'ni tercih edenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme fırsatı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler güneşlendi ve denize girdi.

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Antalya deniz Fethiye kasım Muğla

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