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Turizm merkezlerinde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Antalya ve Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluştu

Turizmin merkezlerinden Antalya ve Muğla'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 28, nem ise yüzde 9 olarak ölçüldü.

Serinlemek isteyenler, Lara ve Konyaaltı sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Sıcak hava nedeniyle kent merkezindeki caddelerin de kalabalık olmadığı görüldü.

- Muğla

Muğla'da da yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte, tatilciler serinlemek için sahillere akın etti. Çok sayıda yabancı turist de plajları doldurdu.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle doldu.

Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler serinlemek için denize girerken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

- Bodrum ve Fethiye

Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda ise sakinlik görüldü.

Havanın 37, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girip kumsalda güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

İlçede zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Muğla'nın bir başka turistik ilçesi Marmaris'te de turistler plajları doldurdu. Tatilciler, Belediye Halk Plajı ve İçmeler ile Uzunyalı sahil şeritlerinde yoğunluğa neden oldu.

Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda da yoğunluk yaşandı.

Yakın illerden gelen çok sayıda günübirlik ziyaretçinin yanı sıra yabancı turist grupları da plajları tercih etti.

- Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya ve Muğla'da pazar gününden beri hava sıcaklıklarında artış olduğunu, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini söyledi.

Pazar ve pazartesi günleri Antalya ve Muğla'da sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Yarından itibaren hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarında bir nebze düşüş olacak. Sıcaklık, mevsim normalleri olan 33-35 dereceye inecek. İç kesimlerde ise Burdur ve Isparta'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri olan 32-33 derece civarında. Bir hafta boyunca yaz aylarında olduğu gibi bölgemizde yağış beklemiyoruz. Önümüzdeki 10 gün içerisinde, 40 derece üstünde bir sıcaklık beklemiyoruz."

Öztürk, bu yaz normallerin çok dışında bir sıcaklık beklemediklerini sözlerine ekledi.

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Antalya bodrum Fethiye Marmaris Muğla sahil sıcak hava

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