Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk

Tatilcilerden Mehmet Dura, Almanya'dan geldiğini ve dinlenmek için Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Kentin iki büyük sahili Lara ve Konyaaltı arasında bulunan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken Falezler bölgesindeki plajların da kalabalık olduğu dikkati çekti.

Konyaaltı Yaşam Parkı'nda bisiklet süren yerli ve yabancı turistler de sıcak havaya rağmen spor yapmayı tercih etti. Su sporları yapan tatilciler de renkli görüntü oluşturdu.

Aileleriyle sabahın erken saatlerinde plaja gelen tatilciler, güneşin, kumun ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler kumsalda çocuklarıyla oynarken, bazıları yürüyüş yaptı, kitap okudu ve köpeğini gezdirdi.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 26 derece kaydedildiği Antalya'da yerli ve yabancı turistler, ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Antalya'nın dünyanın en güzel yerlerinden olduğunu ifade eden Dura, "Dünyanın 70 ülkesini gezdim, Antalya kadar güzel bir şehir görmedim. Gerçekten buranın kıymetini bilmek lazım. Bu suyu, denizi, havayı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Çok harika bir yer. Bayram dolayısıyla da insanlar akın akın gelmişler. İddia ediyorum 10 yıl sonra burası Miami'yi geçecektir." diye konuştu.

Çocuklarıyla Rusya'dan gelen Jelena Budayeva ise Antalya'nın tatil için çok güzel bir yer olduğunu belirtti.

Güneşin ve denizin güzelliği kadar insanların güler yüzünün de kendilerini Türkiye'ye ve Antalya'ya çektiğini dile getiren Budayeva, "Antalya çok güzel, bundan sonra her yıl gelmeye çalışacağız." dedi.

Jenya Trofimiva da insanların doldurduğu Konyaaltı Sahili'ni çok sevdiğini ifade ederek, "Herkes gülüyor, neşeli ve huzurlu. Bu atmosferi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

- Muğla

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde de yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, serinlemek için adeta sahillere akın etti. Çok sayıda yabancı turist de plajları doldurdu.