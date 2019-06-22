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Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Antalya ve Muğla'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu

ANTALYA/ Antalya ve Muğla'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, plajlarda deniz keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı yüzde 80'e çıktı.

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler de serinlemek için su parklarını tercih etti.

Muğla'nın turistik ilçelerinde de plajlara akın eden tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler halk plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Adrenalin sevenler körfezde deniz paraşütü yaptı.

Bodrum ilçesinde ise tatilciler Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Ortakent Yahşi sahillerini tercih etti. Sahilde güneşlenen tatilciler su sporları yaparak adrenalin keyfi yaşadı.

- Ölüdeniz'de yoğunluk

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde turistler yoğunluk oluşturdu.

Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Fethiye Marmaris plaj

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