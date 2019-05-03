Muğla ve ilçelerinde görev yapacak motosikletli yunus timi, 4 haftalık kursun ardından sertifikalarını aldı.

İçmeler Mahallesi eğitim alanında "Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu"nu başarıyla tamamlayan ve sertifikaları verilen 2'si kadın 19 yunus timi motosikletleriyle gösteri yaptı.

Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan, motosikletli polis timlerinin suç ve suçlular üzerindeki etkili imajı ve görev anlayışlarıyla halkın güven ile desteğini kazandığını söyledi.

Seri olarak olaylara müdahalede en önemli güçlerinin yunuslar olduğunu belirten Ercan, "Yunus timlerinin sayısını artırdık. Daha etkin, daha hızlı olaylara müdahale noktasında gücümüze güç kattık." dedi.

Eğitimlerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da motosikletli polis timlerinin başarıları, üniforması ve motosikletleriyle sergiledikleri saygın duruşun, polis ile halkın ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.

Yunus timlerinin halkın üzerindeki bu olumlu algının artarak devam etmesinin, suçun önlenmesinde ve suçla mücadelede vatandaş desteğinin alınmasının önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "İlimizde turizm sezonunun başlamasıyla nüfus ve turizm yoğunluğu artmaktadır. Asayiş suçlarıyla etkin ve hızlı mücadele etmek amacıyla oluşturulan Motosikletli Polis Timlerinde Bodrum, Fethiye, Marmaris ve il Merkezi olmak üzere 30 motosiklet ve 56 personelle görev yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

