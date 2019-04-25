Turizm merkezlerini birbirine yaklaştıracak tünelde ışık göründü

DENİZLİ (AA) - Antalya-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında yapımına başlanan Honaz Tünelleri'nde ışık göründü.

Turizm merkezlerini birbirine bağlayacak projenin kilit etaplarından olan, Honaz Dağı'nda yapımı devam eden 2 bin 600 metrelik tünellerin Antalya gelişi istikametindeki tüpte ışığın görülmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, son kazmayı vurarak tüpten ışığın görülmesini sağlayan işçiler, Denizli Valisi Hasan Karahan'a Türk bayrağı verdi.

Vali Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanla bu anı beklediklerini belirterek, "Hep birlikte ışığı gördük, hayırlı olsun. 4 yılı aşkın süredir burada çalışmalar devam ediyordu. Tabii zor bir inşaat, zor bir tünel, arazi şartları zor. Ona rağmen iyi bir şekilde ilerliyoruz. 2020 yılı içinde de projenin bitirilmesi taahhüt ediliyor. Trafik konusunda ve ekonomik açıdan bizi çok rahatlatacak bir proje." dedi.

Tünellerin "Antalya-İzmir Otoyolu" diye geçen projenin önemli bir ayağı olduğunu vurgulayan Karahan, "Aydın-Denizli Otobanı ile ilgili ihale aşamaları sürüyor, bitmek üzere. Onunla birlikte burası da kullanıma başlayınca Denizli'nin çehresi değişecek." diye konuştu.