Turizm öğrencileri rekreasyon ve rehberliği tercih etti

EDA ÖZDENER - Turizm alanında kariyer yapmak isteyen gençler, bu yıl en çok rehberlik ve rekreasyon programlarını tercih etti.

Turizm Akademisyenleri Derneğince (TUADER), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Turizm Yerleştirmeleri Raporu hazırlandı.

Bu yıl Türkiye'deki 133 üniversite, 293 okul ve 498 programda turizm eğitimi için 31 bin 259 kontenjan açıldı. Turizm eğitimi almak isteyen öğrencilerin yüzde 62,8'i ön lisans, yüzde 37,2'si ise lisans programlarını tercih etti.

Geçen yıl 490 olan turizm eğitimi program sayısı, bu yıl artarak 498'e ulaştı. Turizm programlarına yerleşen aday sayısı, geçen yıla göre yüzde 8,2 artarak 29 bin 392'ye çıktı.

2018'de yüzde 77,8 olan genel doluluk oranı ise bu yıl önemli bir artışla yüzde 94 oldu.

Boş kalan kontenjanlar ise bu sene geçen seneye göre yüzde 75,9 azalarak, 7 bin 743'ten 1867'ye düştü.

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Rapor, turizm programları arasında doluluk oranı en yüksek programların rekreasyon ve rehberlik, en düşük olanın ise turizm işletmeciliği olduğunu ortaya koydu.