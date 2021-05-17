Turizm: Rusya, Türkiye'ye hava trafiğinin açılması kararı için 'biraz süre istedi'

Ersoy, "Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye'de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir" dedi.

Bakan Ersoy Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.

Öte yandan, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, ulusal havayolları Aeroflot, Haziran ayındaki tüm uçuşları iptal etti. Aeroflot yetkilileri, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları Haziran sonuna kadar uzatacağını ileri sürdü. Ancak resmi makamlardan henüz bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Sputnik V aşısının sevkiyatı da konuşuldu

Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, "Sputnik V aşısını Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik" diye konuştu.

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Ersoy, "Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu Haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.