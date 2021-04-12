Turizm: Rusya Türkiye'ye uçuşları 1,5 aylığına kısıtladı

Rusya, vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan - 1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşları askıya aldı.

Reuters haber ajansına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, İstanbul'a haftada iki seferle sınırlı olmak üzere uçuş yapılabileceğini duyurdu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin yeni bir Covid-19 salgınının önüne geçmek için daha fazla önlem alınmasına karar vermiş, "Mayıs'ta tatil sezonu başlıyor ve pek çok kişi tatile gitme planı yapıyor, özellikle de başka ülkelere" demişti.

Rusya'nın Türkiye'ye seyahatlere koyduğu kısıtlama, bugünkü basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da soruldu.

Koca "Dün Rus mevkidaşımla iki kere görüşmüştüm. Yakın zamanla bir heyet göndereceklerini, Muğla, Aydın, İzmir, Antalya gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasına geleceklerini söylediler" dedi ve ekledi:

"Turizmin yoğun olduğu bölgelerde aldığım tedbirleri ve sertifika uygulamalarını gördüklerinde farklı bir yaklaşım içinde olacaklarını söyleyebilirim."

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6,9 milyon Rus Türkiye'ye gitmişti.