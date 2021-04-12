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Turizm: Rusya Türkiye'ye uçuşları 1,5 aylığına kısıtladı

12.04.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan - 1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşları askıya aldı. Reuters haber ajansına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, İstanbul'a haftada iki seferle sınırlı olmak üzere uçuş yapılabileceğini duyurdu.

Turizm: Rusya Türkiye'ye uçuşları 1,5 aylığına kısıtladı

Rusya, vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan - 1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşları askıya aldı.

Reuters haber ajansına göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, İstanbul'a haftada iki seferle sınırlı olmak üzere uçuş yapılabileceğini duyurdu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin yeni bir Covid-19 salgınının önüne geçmek için daha fazla önlem alınmasına karar vermiş, "Mayıs'ta tatil sezonu başlıyor ve pek çok kişi tatile gitme planı yapıyor, özellikle de başka ülkelere" demişti.

Rusya'nın Türkiye'ye seyahatlere koyduğu kısıtlama, bugünkü basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da soruldu.

Koca "Dün Rus mevkidaşımla iki kere görüşmüştüm. Yakın zamanla bir heyet göndereceklerini, Muğla, Aydın, İzmir, Antalya gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasına geleceklerini söylediler" dedi ve ekledi:

"Turizmin yoğun olduğu bölgelerde aldığım tedbirleri ve sertifika uygulamalarını gördüklerinde farklı bir yaklaşım içinde olacaklarını söyleyebilirim."

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6,9 milyon Rus Türkiye'ye gitmişti.

Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı

Geçen yıl pandemi nedeniyle bu sayı yarı yarıya azalsa da hâlâ en popüler ülke Türkiye'ydi.

Türkiye ekonomisi için de Rus turistlerin büyük önemi bulunuyor. Rusya daha önce 2015'te Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesi üzerine turist gönderimini kısıtlamıştı.

Rusya Meclisi Eğitim ve Bilim Komitesi Birinci Başkanvekili Genadi Onişçenko da Rusya'nın bugünkü kararı öncesinde "Türkiye'ye tatile gitmek güvenli değil" dedi.

Rusya'yla fikir ayrılığına düşen ülkelere karşı tartışmalı ve cezalandırıcı adımlar atmasıyla bilinen Onişçenko, bugüne verdikleri hiçbir kararın siyasi kaygılarla alınmadığını savunuyor.

Bu yıl Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı ilk seyahat kısıtlaması 30 Mart'ta devreye girmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Kurumu, Moskova'dan Türkiye'ye uçulabilmesine rağmen rağmen 13 Rus kentinden Türkiye ve Birleşik Krallık'a uçuş yapılmasını yasaklayan bir karar almıştı.

Rus turistler bu kararın üzerine 13 kentten Birleşik Krallık ve Türkiye'ye uçabilmek için imza kampanyası başlatmış, 13 binden fazla kişinin katıldığı imza kampanyası bir sonuç vermemişti.

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