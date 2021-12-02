Turizm Sektörü 2022’den Umutlu

Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarını sıkıntılı geçiren turizm sektörü, 2022 yılında yeniden 2019 yılındaki turist sayısına ve turizm gelirine ulaşmayı hedefliyor. 2019 yılında 34,5 milyar doları aşan turizm geliri, 2020 yılında 12,1 milyar dolara düşmüştü. 2019’da 52 milyona yaklaşan turist sayısı ise 2020’de 16 milyonun altına gerilemişti.

İzmir’de başlayan 15’inci Travel Turkey Turizm Fuarı’nın açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 2021’de hızlı bir toparlanma yaşandığını söyledi. Demircan, Ekim ayı sonu itibariyle 25 milyon turist geldiğini ve 17 milyar dolara yaklaşan bir turizm geliri sağlandığını belirtti. Demircan, 2021 sonu itibariyle turist sayısının 29 milyona, turizm gelirinin ise 24 milyar dolara çıkmasının hedeflendiğini vurguladı.

“2022 yılında 2019’a yakın bir performansı sergileyeceğiz”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise 2022 yılında, 2019 rakamlarına ulaşılabileceği düşüncesinde. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Bağlıkaya, “İç turizmde 2019 rakamlarını bekliyoruz. Yurt dışından gelen turistin de 2019 rakamlarına yaklaşacağını ümit ediyorum” dedi. Yeni Corona virüsü varyantı Omicron nedeniyle Avrupa’da kısıtlamalar artsa da TURSAB Başkanı bunun turizm sezonunu fazla etkilemeyeceği görüşünde: “Her ne kadar yeni varyantlar çıksa da Avrupa’da şöyle bir sistem oturuyor gibi olmaya başladı. Artık insanlar kış aylarında kapanıyorlar yazın biraz daha rahat seyahat ediyor. Ben Mart, Nisan aylarına kadar bu işlerin toparlanacağını düşünüyorum. En azından seyahat kısıtlamaları anlamında kısıtlamaların devam etmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz 2022 yılında 2019’a yakın bir performansı sergileyeceğiz diye düşünüyorum. Yurt dışındaki muadil kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde de akan rezervasyonlarda da gördüğümüz bu.”

Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında hızlı değer kaybının yurtdışı pazarlar açısından bir önemi olmadığını söyleyen TURSAB Başkanı, bunun daha çok yurtdışına giden turistleri ve iç turizm yapan işletmeleri etkileyeceğini belirtti: “İç turizmde, yurtdışı pazarların fiyatlarıyla bir dengeleme yapılarak bir fiyat belirleniyor. Zaten iç pazarda aylık fiyatlar belirleniyor. Bu aylık fiyatlar git gide yeni kurlara göre iç pazarda revize edilecektir.” Bağlıkaya turistik işletmelerin maliyetlerinde oluşabilecek artışların da sezon başına doğru döviz gelirlerinin akmaya başlamasıyla birlikte karşılanabileceğini ifade etti.

Yerli turiste erken rezervasyon çağrısı

TURSAB Başkanı yerli turistlere de erken rezervasyon imkanından faydalanma çağrısında bulundu: “Geçen hafta Antalya’daki kongremiz sırasında erken rezervasyon kampanyasını başlattık. Erken değil, tam zamanı diyoruz. Türk turistlere önerimiz ve tavsiyemiz şudur, mümkün olan en kısa sürede seyahatlerini satın alsınlar. İstedikleri yerde, istedikleri fiyata, istedikleri zamanda tatil yapmak istiyorlarsa erkenden tatillerini alsınlar diyoruz. Dolayısıyla bu fiyat artışlarından da etkilenmemiş olacaklar.”

Bağlıkaya Türk Lirası’nın değer kaybıyla birlikte Türkiye’nin ucuz turist cenneti olacağı düşüncesine karşı çıktı: “Kitle turizmi yapan ülkelerin hepsinde ucuz turist de vardır, pahalı turist de vardır. Zengin turisti de gelir, fakiri de gelir. Aksi takdirde 40 milyonları, 50 milyonları yakalayamazsınız. Yani burası Monaco değil ki. Bizim yüzlerce destinasyonumuz, yüzlerce ürünümüz var. Hem turistik ürün açısından hem destinasyon açısından sunacağımız o kadar çok şey var ki. Turizmdeki bütün segmentlerde ürünü olan bir ülke burası. Dolayısıyla ucuz turist de gelecek, pahalı turist de gelecek. Bu kaçınılmaz bir şey.” Bağlıkaya pandemi sürecinde turistlerin kişi başı harcamalarının 660 dolardan 800 doların üstüne çıktığını da sözlerine ekledi.

“Gelecek sene için şu an oldukça olumlu bir tablo var”

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Güney Ege’nin turistik otel ve işletmeleri de yeni sezondan umutlu. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada son iki yılın kendileri açısından kötü geçtiğini belirtti. “Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesiyle beraber 2020 yılı dünyanın gelmiş geçmiş en kötü turizm sezonunu yaşadığı yıl olmuştu. 2021 için yaralarımızı saracağımız bir sezon hedefliyorduk. Fakat, bizim bölgemizin ana kaynak pazarı olan İngiltere’nin kırmızı liste uygulaması, Mayıs ayındaki kapanma, Rusya’nın geç açılması, turizme büyük bir darbe vurdu. Temmuz sonunda yaşadığımız orman yangınları Ağustos ayında iç pazarı, yerli turisti oldukça olumsuz etkiledi.”

Deliveli, bütün bunlara rağmen 2022 yılından umutlu: “Gelecek sene için şu an oldukça olumlu bir tablo var. Bugünkü fuarda da yaptığımız görüşmelerde çalıştığımız acentelerden, bölgeye yoğun olarak yabancı misafir getiren tur operatörlerinin gelecek sene Dalaman planlamasının bir önceki senenin çok çok üzerinde olduğu bilgisini alıyoruz. Bölgemizdeki otellerin birçoğunun satışları pandemi öncesi aynı dönemle kıyasladığınızda üst noktada. Geçirdiğimiz, çok zorlu bir sezondan sonra hepimiz iyi bir sezonu umut ediyoruz. Tabii ki ortada bir belirsizlik var. Ama. Avrupa’nın, İngiltere’nin erken önlem almasıyla kışı oldukça az vakalarla geçireceği, sezona iyi bir hazırlık olacağı düşüncesindeyim.”

GETOB Başkanı Türk Lirası’ndaki gelir kaybının turizmciler için olumlu bir gelişme olmadığını da ifade etti: “Turizmcinin birçok gider kalemi dövize endekslidir. Türk Lirası’nın yabancı para karşısında değer kaybetmesi bizim giderlerimize bire bir yansımaktadır. Dolayısıyla giderlerimizin artmasıyla beraber ne yazık ki iç pazardaki fiyatlarımız da yükselmekte. Bu da Türkiye’de tatil yapmak isteyen insanlar için olumsuz bir gelişme ne yazık ki.”

