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TURİZM SEKTÖRÜ "DİJİTALLEŞME YOL HARİTASI" PROJESİ TANITILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından hazırlanan “Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası/ Seyahat Acenteleri Dijital Dönüşüm Raporuönun tanıtım toplantısı yapıldı.

Gülseli KENARLI-Güven USTA- Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından hazırlanan “Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası/ Seyahat Acenteleri Dijital Dönüşüm Raporuönun tanıtım toplantısı yapıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndan gerçekleşen toplantıya TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Ernst&Young Türkiye Danışmanlık Hizmetleri İş Geliştirme Direktörü Mehmet Gülez katıldı.

Toplantıda “Dijitalleşme Yol Haritasıö projesinin acenteler üzerinde yapılan anketle hazırlanan “Seyahat Acenteleri Dijital Dönüşüm Raporuönu açıklayan Mehmet Gülez, şunları söyledi: "Bir farkındalığa ihtiyacımız var. Stratejik seviyede dijitalleşmeye turizm alanındaki faaliyetlerimiz içinde kesinlikle yer vermeliyiz. Bu değişimi yakalamak zorundayız ve hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerimize dijitalin sunduğu teknik marifetlerle iyi bir deneyim yaşatma ihtiyacı var. Çünkü bu ekonomik anlamda bir katma değer sağlayacak. İşin bir kaynaklar boyutu yani müşterimiz ve operasyonlarımız, mevcut teknoloji ve altyapımız ve insan kaynağı boyutu var. Bu üç eksende kısa, orta ve uzun vadede neler yapılmalı? Kısa vadede bir dijital stratejimizin en azından elimizde olması, bu çoklu kanal yapısını yani tek kanallı iletişimden çağrı merkezi ve diğer unsurların çoğaldığı, mevcut hizmetlerimizin bu tip dijital kanallardan müşterilerinizle iletişim kurmaya başladığınız bir yöne doğru gitmeniz gerekiyor. Teknoloji boyutunda müşteri datanızı nasıl işlediğiniz, nasıl tuttuğunuz nasıl değerlendirdiğiniz çok kritik. Bunun üzerine artık analitik çözümler çok kolaylaştı. Bulut tabanlı çözümler var ve bunlar çok kolay veriyi işleyip çok kolay onlardan anlam çıkartabilir hale geldi. Hane halkına kadar inmiş durumda. Teknik yetkinliklerin şirketleriniz içerisinde geliştirilmesi, insan boyutunda önemli. Orta vadeye baktığımız zaman artık bu verinin biraz anlamlandırılmaya, biraz uygulamalara dönüşmeye başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Veriye açıldıkça tehditleri de göğüslemek zorundayız. Hayatımıza siber güvenlik diye yeni bir kavram girdi. Veriyi işledikçe veri olarak da güvenli hale gelmek zorundayız. Bunlar aynı zamanda ortam güvenliğiyle de sağlanmalıdır. Bunların hepsine topyekun bir bakış gerekiyor. Şirket içerisindeki dijital kültürü yavaş yavaş alt çalışanlarımıza yaygınlaştırmak çok kritik."

Görüntü Dökümü:
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- Gülez'in açıklamaları
- Toplantıdan detaylar
- Detaylar

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