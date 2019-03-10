Turizm sektöründe cezaların elektronik ortamda bildirilmesine ilişkin tebliğ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda ilgili kanun gereğince düzenlenen idari yaptırım tutanakları ile verilen idari para cezalarının elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ile elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilecek.

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, elektronik tebligat adresi alarak Elektronik Tebligat Sistemini kullanabilecek. Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.