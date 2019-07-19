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Turizm sektöründen Kurban Bayramı tatili çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

10 Ağustos günü başlayacak olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

10 Ağustos günü başlayacak olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar ve turizm sektörü 9 günlük uzun bir Kurban Bayramı tatil için hükümetten yapılacak açıklamayı bekliyor.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından vatandaşın gözü kulağı dokuz günlük bir Kurban Bayramı tatilinde. Bayram için geri sayım başlarken, vatandaşların kurbanını kestikten sonra tatil planları için de geri sayımı başladı. Bayram tatillerinde sevdikleri ile bol bol vakit geçiren vatandaşlara bir yandan da tatil fırsatı doğuyor. Özellikle başka şehirlerdeki akrabalarını ziyaret etmek isteyenler bayram tatilinin 9 gün olmasını bekliyor.
Diğer yandan turizm sektörü açısından da tatil süresinin belirlenmesi önem taşıyor. Turizm sektörü temsilcileri tatil süresinin bir an önce açıklanmasını bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tatilin 9 güne çıkarılması halinde iç pazarda hareketlilik sağlayacağını belirtti. Türkiye’nin iç turizmini önemsediklerini dile getiren Ayık, "Ancak zaman iyice kısaldı. Tatilin bir an önce açıklaması gerek aksi takdirde bundan sonrasında çok da büyük bir katkısı olmaz. Biz hep söylüyoruz bu tür tatiller yılın başından itibaren ilan edilmeli. Son dakikaya kalınca arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamıyoruz" diye konuştu.

"Kısa sürede açıklanmasını ümit ediyoruz"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise vatandaşların tatil programlarını yapabilmesi açısından Kurban Bayramı tatilinin kısa sürede açıklanmasını ümit ettiklerini dile getirdi.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da, vatandaşların ve turizm sektörünün bayram tatilinin 9 günlük olmasını beklediğini belirterek, "Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı’nın 9 güne uzatılması iç pazar hareketliliğini mutlaka arttırır. Vatandaşın da beklentisi bu yönde. Bir taraftan kurbanını keser geri kalan sürede tatilini yapar. Aslında bu tür tatiller çok daha önceden belirlense, tüketici ona göre tatilini erken rezervasyon döneminde planlar ve daha ekonomik tatil yapar. Bayrama yönelik erken rezervasyon oranları da sürenin azalmasıyla birlikte düştü. Kış döneminde daha büyük indirimler vardı. Şimdi yüksek sezon olduğu için indirim oranları haliyle daha düşük" ifadelerinde bulundu.

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