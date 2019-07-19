Turizm sektöründen Kurban Bayramı tatili çağrısı

10 Ağustos günü başlayacak olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar ve turizm sektörü 9 günlük uzun bir Kurban Bayramı tatil için hükümetten yapılacak açıklamayı bekliyor.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından vatandaşın gözü kulağı dokuz günlük bir Kurban Bayramı tatilinde. Bayram için geri sayım başlarken, vatandaşların kurbanını kestikten sonra tatil planları için de geri sayımı başladı. Bayram tatillerinde sevdikleri ile bol bol vakit geçiren vatandaşlara bir yandan da tatil fırsatı doğuyor. Özellikle başka şehirlerdeki akrabalarını ziyaret etmek isteyenler bayram tatilinin 9 gün olmasını bekliyor.

Diğer yandan turizm sektörü açısından da tatil süresinin belirlenmesi önem taşıyor. Turizm sektörü temsilcileri tatil süresinin bir an önce açıklanmasını bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tatilin 9 güne çıkarılması halinde iç pazarda hareketlilik sağlayacağını belirtti. Türkiye’nin iç turizmini önemsediklerini dile getiren Ayık, "Ancak zaman iyice kısaldı. Tatilin bir an önce açıklaması gerek aksi takdirde bundan sonrasında çok da büyük bir katkısı olmaz. Biz hep söylüyoruz bu tür tatiller yılın başından itibaren ilan edilmeli. Son dakikaya kalınca arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamıyoruz" diye konuştu.