HABER

"Turizm sektörünün iş hacmini artırmaya gayret gösterdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "TÜRSAB olarak, ülkemizin değerlerini her platformda tanıtmaya, ülkemize daha çok turist çekerek turizm sektörünün iş hacmini artırmaya gayret gösterdik"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak, ülkemizin değerlerini her platformda tanıtmaya, ülkemize daha çok turist çekerek turizm sektörünün iş hacmini artırmaya gayret gösterdik." dedi.

Bağlıkaya, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "Gaziantep-Kahramanmaraş-Kilis Seyahat Acenteleri Buluşması" etkinliğinde, dört bir yanı tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinin hayran kalınacak, farklı güzellikleri bulunan cennet gibi bir ülke olduğunu belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Sahip olduğumuz bu zenginliğin içinde Gaziantep ise müstesna bir yere sahip. Hititler döneminden bu yana bir ticaret merkezi olan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan Gaziantep, bu ülkenin en önemli ve güzel kentlerinden biri konumunda. Tarihi, kültürü, kent yaşamının zenginliği ve gastronomisiyle sadece bölgenin değil, hem ülkemizin, hem de dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan Gaziantep, birçok uygarlığın kültürel mirasını günümüze kadar korumayı başaran özel bir kent."

Başta Gaziantep olmak üzere kültürel değerlere sahip kentlerin turizm çalışmalarına katkı sunduklarını dile getiren Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak, ülkemizin değerlerini her platformda tanıtmaya, ülkemize daha çok turist çekerek turizm sektörünün iş hacmini artırmaya gayret gösterdik. Fuarlarda yaptığımız tanıtım çalışmalarının yanında beş farklı ülkenin büyükelçisini Gaziantep'te ağırlayarak şehrin güzelliklerini ve değerlerini tanıtma olanağı sağladık. Ayrıca birlik olarak düzenlediğimiz info gezileri aracılığıyla üyelerimize de bu güzellikleri yerinde tanıtıyoruz." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü temsilcileri, seyahat acentelerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...
37 yıldır kayıp Iraklı askerin cesedini seller ülkesine geri getirdi37 yıldır kayıp Iraklı askerin cesedini seller ülkesine geri getirdi
TTK Başkanı Turan: “Bu iddialar Türk tarih ve arşiv çalışmalarıyla çürümeye mahkumdur”TTK Başkanı Turan: “Bu iddialar Türk tarih ve arşiv çalışmalarıyla çürümeye mahkumdur”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep turizm TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.