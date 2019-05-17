Turizm teşviki ile ilgili kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Turizm teşviki ile ilgili kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifine göre, turizm tesisleri personel lojmanı yapabilecekler. Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili bakanlığın ödenek aktarmasının önü de teklifle açılmış oluyor. Yabancı bayraklı tekneler ticari faaliyet amaçlı kullanılamayacak. Kanun teklifi ile Turizm Teşviki Kanunu’nda yer alan cezalar da artırılıyor.

