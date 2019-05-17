HABER

Turizm teşviki ile ilgili kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

Turizm teşviki ile ilgili kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.Kanun teklifine göre, turizm tesisleri personel lojmanı yapabilecekler.

Turizm teşviki ile ilgili kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.
Kanun teklifine göre, turizm tesisleri personel lojmanı yapabilecekler. Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili bakanlığın ödenek aktarmasının önü de teklifle açılmış oluyor. Yabancı bayraklı tekneler ticari faaliyet amaçlı kullanılamayacak. Kanun teklifi ile Turizm Teşviki Kanunu’nda yer alan cezalar da artırılıyor.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
YSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan’ın mazbatası iptal ettiYSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan’ın mazbatası iptal etti
Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

İYİ Parti kararını verdi! İşte o açıklama...

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.