HABER
  4. Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi

Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

TURİZMCİLER, Antalya'da yılbaşı için yeterli süsleme yapılmamasından şikayet etti.

TURİZMCİLER, Antalya'da yılbaşı için yeterli süsleme yapılmamasından şikayet etti. Turizmciler, yılbaşı süslemesinin aylar öncesinden planlanması gerektiğini kaydetti.
Yılbaşına sayılı gün kala, turizmin başkenti Antalya'da sokaklar, yaya üst geçitleri ve kent merkezindeki alışveriş merkezleri ile oteller yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Alışveriş merkezleri dış cephelerini ışıklandırırken, turizmciler, kentin ağırladığı turist sayısına ve hedeflerine karşın yılbaşı süslemesinde sınıfta kaldığını söylediler. Vatandaşların da süslemelere özen göstermemesinden yakınan turizmciler, aylar öncesinden yılbaşı süslemesiyle ilgili adım atılması gerektiğini belirttiler.
Antalya'nın Türkiye'nin vitrini olduğunu, özellikle yılbaşında gelen turist açısından ülke ve kent tanıtımı açısından bir fırsat yakalandığını anlatan turizmciler, ancak bu yıl da süslemeye yeteri kadar önem verilmediği için yine bir fırsatın kaçırıldığını savundular. Turizmciler, kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını, otellerini süsleyip ışıklandırdıklarını ifade etti.
'SÜSLEME VAR AMA YETERLİ DEĞİL'
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı ve Innvista Hotel Genel Müdürü Ülkay Atmaca, oteller ve AVM'lerin kentte yılbaşı havası estirdiğini belirterek, Yılbaşına sadece oteller ve AVM'ler hazır. Bir tek onlar ışıl ışıl. Kentin genelinde de vardı ama bir Hamburg, Moskova, Kiev, Newyork gibi değil maalesef. Daha farklı olabilirdi. Erkenden planlanabilirdi. Şu verdiğimiz emeğin karşılığını daha fazla turist çekerek alabilirdik. Süslendi ama daha iyi olabilirdi dedi.
Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, kent genelinde süslemeyle ilgili birtakım girişimlerde bulunulduğunu belirterek, ışıklandırmalar ve hazırlıkların az da olsa yapıldığını söyledi. Noel marketleri de gördüğünü belirten Kızıldağ, 15 milyon turist ağırlayan kent için yeterli değil. Ancak bir yeni yıl havası esiyor. Oteller bölgesindeki otellerimiz hazırlıklarını yapıyor. Sonuçta turistin geldiği ve konaklayacağı yerde gerekli olan bir şey. Eğlenceler, özel menüler, konserler, partiler gibi. 4 aydır bunların hazırlıklarını yapıyoruz diye konuştu.
SÜS SEKTÖRÜNDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ
5 yıldır parti süsleri sektöründe işletmesi bulunan Olga Eser, geçen yılki yılbaşı alışveriş yoğunluğunun bu yıl olmadığını söyledi. Geçen yıl yılbaşı süslemesi için alışveriş yoğunluğunun kasım ayı sonunda başladığını belirten Eser, ?Bu yıl sektörde yüzde 30 düşüş var. Geçen yıl çok hareketliydik, sürekli siparişlerle ilgileniyorduk. Bu yıl neredeyse yılbaşına gireceğiz ama hala bir hareketlilik yok. Gelenler 'şöyle bir göz gezdiriyorum' diyor dedi.
Ekim ayında kutlanan cadılar bayramında ise geçen yıla oranla büyük satış rakamları elde edildiğini ifade eden Olga Eser, ?Cadılar bayramında maskeler, kıyafetler, küçük dekorasyon ürünleri gibi çok sayıda ürünü sattık. Geçen yıla göre yüzde 200 oranında satışlarımız arttı diye konuştu.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Katolik dünyasının ruhani lideri Francis’den barış çağrısıKatolik dünyasının ruhani lideri Francis’den barış çağrısı
Huzur’da “âşıklar bayramı”Huzur’da “âşıklar bayramı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı bir ay önce kapatılmış

Madenden acı haber! Kahreden detay ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından! 3 bin kişi katıldı

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.