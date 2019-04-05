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Turizmciler Bakü Büyükelçiliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 20:27 | Son Güncelleme

Turizmciler Bakü Büyükelçiliğinde buluştu

BAKÜ (AA) - Türkiye'den ve Azerbaycan'dan turizmciler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği resepsiyonda bir araya geldi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde Büyükelçi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Genel Sekreteri Kenan Kasımov, dün başlayan 18. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AİTF 2019) katılımcıları, turizm sektörünün birlik ile firma temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayatın her alanında Türkiye ile Azerbaycan arasında çok yakın ilişkiler bulunduğunu söyledi.Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı dil, aynı kültür ve geçmişi paylaşan iki devlet, bir millet olduğunu anımsatan Özoral, Azerbaycan vatandaşlarının çoğunun Türkiye'yi ziyaret ettiğini ifade etti.

Özoral, turizmcilerden bir ricada bulunarak, "Türkiye'den Azerbaycan'a gelişleri de artırmamız lazım. Bu şekilde birbirimizi daha iyi tanımış olacağız.Türkiye'ye döndüğünüzde Azerbaycan'ı herkese anlatın. Anlatın ki burada yüreği Türkiye için atan insanların olduğunu görsünler ve buraya gelsinler." dedi.

Türkiye'nin dünya turizminde önemli bir konumda olduğunu hatırlatan Özoral, "Bunu daha da ileri taşımamız lazım. Bunun için bütün milletimizin seferber olması gerekiyor. Elimizdeki en büyük servet de Türk misafirperverliği ve Türk insanının sıcaklığı." diye konuştu.

İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru da İzmir ile Bakü'nün kardeş şehir olduğunu belirterek, Bakülülere İzmirlilerin selamlarını getirdiğini söyledi.

Doğru, Azerbaycan ile turizm ilişkilerini geliştirerek en üst seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kalplerinin her zaman Azerbaycanlılarla attığını vurgulayan Doğru, burada gördükleri sıcaklığı hiçbir ülkede bulamadıklarını ifade etti.

Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Genel Sekreteri Kenan Kasımov da ülkesinde herkesin Türkiye'yi görmek istediğini, çok sayıda Azerbaycanlının Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi. Kasımov, Türkiye'den Azerbaycan'a gelen turistlerin sayının artmasını arzu ettiklerini, bunun için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi de iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştiğini belirterek, son 2 yılda Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden turist sayısının yüzde 60 arttığını bildirdi.

Etkinlikte, Kafkasya Araştırma Merkezi Başkanı Araz Aslanlı da Türkiye-Azerbaycan turizm ilişkileri üzerine konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türkiye ile ilgili yeni filminin gösterildiği etkinlikte, halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Etkinlik, iki ülkenin turizm sektöründen birlik ve firma temsilcilerinin özel görüşmeleriyle devam etti.

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