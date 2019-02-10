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Turizmciler dört günlüğüne turist oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanlığı, İzmir turizmini kalkındırmak amacıyla Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren 300 turizm acentesini İzmir'de ağırladı.

Turizmciler dört günlüğüne turist oldu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanlığı, İzmir turizmini kalkındırmak amacıyla Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren 300 turizm acentesini İzmir'de ağırladı. 7-10 Şubat tarihlerinde Ödemiş, Şirince, Efes, Çeşme, Alaçatı, Urla, Kemeraltı, Kordon, Karşıyaka gibi bölgeleri ziyaret eden turizm acentesi temsilcileri, dört gün boyunca gezdikleri bölgeyi tanıma fırsatı buldu.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, İzmir turizmini kalkındırmak amacıyla Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren 300 turizm acentesi İzmir'de ağırlandı. 7-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Birgi, Ödemiş, Gölcük, Şirince, Meryemana, Efes, Çeşme, Alaçatı, Urla, Kemeraltı, Kordon, Karşıyaka turlarıyla seyahat acenteleri temsilcileri, dört günlüğüne turist olarak İzmir destinasyonlarını tanıma fırsatı buldu. Gezilerin ardından düzenlenen gala gecesine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri ve acente temsilcileri katıldı.
Gala gecesinde konuşma yapan Firuz Bağlıkaya, 'Düşük sezon' dediğimiz kış aylarında, Türkiye'nin tanıtım ordusu olan seyahat acentelerini yeni bölgelerle tanıştırmak üzere geziler düzenlemeye karar verdik. Bölgeyi hareketlendirmek istiyoruz, İzmir'in hak ettiği yerde olması lazım. İzmir imkanları geniş olan bir bölge ve İzmir için yapılacak çok şey var, öncelikle bölgeye yeni tur paketleri, yeni ilişkiler tesis edilmeli. Sonraki süreçte, bu gezileri sık sık tekrarlayacağız. İzmir'in önemli bir avantajı var. İzmir ülkemizde yaşam biçimiyle öne çıkan bir destinasyon. Ülkemizin değişik noktasındaki birçok vatandaşımızın İzmir hayali vardır, dolayısıyla İzmir özlenesi bir destinasyon. Bu özlemlerin haksız olmadığını buraya gelen herkes fark ediyor. Bunu tüm vatandaşlarımıza anlatıp, tatil için burayı tercih etmelerini sağlamamız gerekiyor."
'İZMİR CEZBEDİCİDİR'
İzmir'i eski günlerine getirmenin acentelerin de görevi olduğuna değinen TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, "Ege'nin incisi' dediğimiz bu güzel şehri ihmal ettiğimizin farkındayız. Sadece ülkemizin en büyük üçüncü şehri olmasından değil, yaşam tarzıyla, insanlarıyla, bilgili uyumlu yaşamıyla kosmopolit bir şehir olduğu için İzmir farklıdır, İzmir cezbedicidir. Yaptığımız programda 3 gün boyunca amacımız tarihten aldığımız mirasla güzel İzmir'i daha da tanıtabilmektir. Amacımız, dünyanın en büyük açıkhava çarşısı Kemeraltı'nı, taş evleriyle Urla-Alaçatı-Çeşme aksını, bu kozmopolit yapının içinde Şirince gibi gizli cennetleri tanıtmaktı. İzmir 350 acentesi, 50 bin beldeli yatak kapasitesiyle bir markadır. Gelin hep beraber bu markayı parlatalım" diye konuştu.

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Turizmciler dört günlüğüne turist olduTurizmciler dört günlüğüne turist olduTurizmciler dört günlüğüne turist olduTurizmciler dört günlüğüne turist oldu

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