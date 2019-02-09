HABER

Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Erzincan’a gelerek Doğa Sporları ve Turizm çalıştayına katıldı.Erzincan Valiliği, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce organize edilen Doğa Sporları ve Turizm çalıştayı, geniş katılım ile icra edildi.

Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Erzincan’a gelerek Doğa Sporları ve Turizm çalıştayına katıldı.
Erzincan Valiliği, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce organize edilen Doğa Sporları ve Turizm çalıştayı, geniş katılım ile icra edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak Ergan Dağı’nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ersoy daha sonra özel bir otelde organize edilen Doğa Sporları ve Turizm çalıştayına katıldı.
Erzincan Doğa Sporları ve Turizm Çalıştayı’na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Erzincan eski Milletvekili Talha Erol Durmaz, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti teşkilatı ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program tanıtım filminin ardından Cemalettin Başsoy’un açılış konuşması ile devam etti.
Çalıştay’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kurulacak olan yeni bir portal ile Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.
Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında; “Biliyorsunuz belki takip etmişsinizdir sinema destek yasası meclisten geçirildi. Bu sinema destekleme yasası ile birlikte Haziran ayı itibariyle de yeni bir web portalını hayata geçiriyoruz. Yani Türkiye’nin film çekme potansiyeli olan, doğal plato şeklinde olan yerlerin ön plana çıkarıldığı, bu yasa ile birlikte, destekleme teşvik ile birlikte özellikle yabancı film yapımcılarının maliyetlerinin belli bir kısmını biz yüzde 30’a kadar olan kısmını destekliyoruz.
Film turizmi iki yönden faydalıdır. Birincisi film çekmeye gelen ekibin yaptığı bir turizm. Ama daha önemlisi burada çekilen filmin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada gösterilmesi. Örneğin Erzincan’ın çok güzel değerleri var ama bir şekilde saklı kalmış, ne Türkiye ile nede dünya ile paylaşılamamış. Başta bir tanıtım eksikliğiniz var.
Seçimlerden hemen sonra turizm geliştirme fonu altında yeni bir fonu yasalaştıracağız. Turizm geliştirme fonu Türkiye turizminin tanıtımı başta olmak üzere, Türkiye’de yeni turizm alanları, yeni turizm alternatifleri oluşturmak için kurulan bir yapı. Bu güne kadar Turizm Bakanlığı tarafından yapılmış bu aktiviteler Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde, turizmin bütün paydaş STK’ların da yer alacağı bir fon ile daha hızlı, daha organize ve daha sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilecek. Bu fonun çok büyük faydası var” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a el dokuma halı hediye etti. Çalıştay toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy çalıştayın ardından esnaf ile buluşarak istek ve sorunları dinledi.

Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek

Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek

Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek

PARTNERBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyorBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyor
Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandıYalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı
MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyorMHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.